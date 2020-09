Sharp busca replicar iniciativa de Reginato en Valparaíso: permitir el uso de terrazas en veredas

Valparaíso se podría sumar a la iniciativa viñamarina que modificó la ordenanza de uso público y que sería propuesta por el alcalde Sharp al Concejo Municipal.

Los comerciantes porteños se han visto muy afectados por la crisis sanitaria, al igual que los de Viña del Mar y de una gran parte de comunas del país. Es por ello, que desde la Municipalidad de Valparaíso se pretende adoptar la iniciativa llevada a cabo por el municipio de la Ciudad Jardín, el cual permitió la ocupación de bienes nacionales de uso público, sin costo para la instalación de mesas y sillas, siempre que cumplan con todas las medidas de seguridad, en las fases de desconfinamiento.

Es en este sentido que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en pos de la reactivación económica, presentará ante el Concejo Municipal la propuesta que permita realizar una modificación en la ordenanza porteña.

"Vamos a profundizar una medida que nosotros habíamos tomado en el marco del estallido, que va a significar liberar el costo que le supone al comercio local el uso del espacio público para poder colocar terrazas. Esto es muy importante, porque en el Paso 2 y el Paso 3 la cabida de los locales sigue siendo baja, entre un 25% y un 50%, y eso efectivamente genera un impacto económico", indicó el jefe comunal.

Además, Sharp sostuvo que "esta es una cuestión que vamos a conversar con el Concejo Municipal, vamos a presentar la propuesta y esperamos que se concrete a la brevedad. La Municipalidad de Valparaíso ya había tomado una decisión de forma inédita hace varios meses atrás, de rebajar el precio de la colocación de terrazas, pero hoy día, considerando las razones económicas que vive nuestra comuna y la facultades que tiene la Municipalidad, es que vamos a avanzar en esta dirección, que va a permitir contribuir con una medida efectiva reactivación económica a todo el comercio y el turismo local".

Víctor Ramírez, representante del rubro nocturno, indicó que "considero que la iniciativa del uso de espacios públicos es una idea muy buena que se ha replicado en otras comunas, que ya están en otra fase y creo que aplicarla en Valparaíso solucionaría un montón de problemas, porque los rubros gastronómicos y discotequero ya no dan más, para para seguir funcionando. Ya vimos cómo cayó el tema de La Piedra Feliz, que es una gran pérdida para Valparaíso, y así seguirán cayendo diferentes locales. Para ello necesitamos buscarle soluciones y una solución buena y una buena iniciativa que podría ser el alcalde es dar la vereda, los espacios públicos al uso de estos negocios. Y a la vez también, ver sí que podemos cortar algunas calles donde se concentran varios restaurantes para que también ellos puedan seguir fomentando ahí sus negocios", indicó el comerciante nocturno.

Por su parte, Cecilia Muñoz, propietaria del local Trovalparaíso, ubicado en Subida Ecuador señaló que "me parece muy bien la iniciativa de liberar las terrazas en Valparaíso, porque la verdad estábamos viendo que esto iba a ocurrir en Viña del Mar y Concón y qué pasaba con nosotros. Esto es un incentivo para los comerciantes, pues un sector lo está pasando muy mal, porque no han podido tener apertura de local y ahora con lo de las terrazas van a tener una opción, por lo que se agradece la gestión. Esto incentiva para que nos vayamos preparando para que en el momento en que estemos en la fase en que ya podemos todos funcionar bien, ya esté listo, llegar y ejecutar no más".

PURANOTICIA