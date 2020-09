Servicio de Evaluación Ambiental apeló a fallo que ordenó hacer partícipe a la ciudadanía en proyecto minero de Putaendo

Diputada Carolina Marzán (PPD) calificó la acción como "lamentable", pues sostuvo que el SEA "está olvidando que su rol es ser garante del cuidado del medio ambiente y las comunidades, y no de ser defensor de las empresas".

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió favorablemente el Recurso de Protección presentado por la comunidad de Putaendo en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Regional (SEA), que en marzo de este año negó la participación ciudadana solicitada formalmente por más de 2.000 personas y que, luego, en un proceso exprés y en plena pandemia, dieran la aprobación para que la compañía Minera Vizcachitas Holding pudiera iniciar una nueva campaña de 350 sondajes mineros en el sector de Las Tejas.

Ante este fallo, el Director Ejecutivo del SEA decide apelar ante la Corte Suprema, para dejar sin efecto la decisión anterior, lo que a juicio de la diputada Carolina Marzán (PPD) "es lamentable, pues la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental está olvidando que su rol es ser garante del cuidado del medio ambiente y las comunidades, y no de ser defensor de las empresas. Pues como hemos dicho anteriormente y como así lo estableció la Corte de Apelaciones, no se pueden tomar decisiones de por ejemplo la magnitud que tiene un proyecto de Vizcachitas sin la participación ciudadana".

"Desde que se aprobó este proyecto, hemos insistido en que no se hizo en las condiciones que la comunidad de Putaendo merece, ya que no contó con la participación de todos los entes involucrados, se realizó en plena pandemia y a puertas cerradas. La verdad no entendemos la insistencia del SEA por dejar fuera la participación ciudadana, pues es parte de lo que se establece en la ley y así lo dijo la Corte de Apelaciones, para dar luz verde a un proyecto que claramente tendrá un impacto ambiental como es lo que se pretende instalar en Putaendo. El Servicio de Evaluación Ambiental está para dar garantías de que un proyecto cumple con todos los requerimientos establecidos y no para estar gastando recursos del estado en defender a las empresas", agregó la parlamentaria representante del Distrito 6.

Asimismo, Marzán comentó "confiamos en que la Corte Suprema mantendrá el criterio que adoptó de manera unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La comunidad de Putaendo está en todo su derecho de no querer que un valle lleno de flora y fauna, su ecosistema, una comunidad patrimonial, sea depredado por una minera. Tienen todo el derecho a participar en una decisión de esta magnitud y los seguiremos apoyando".​

PURANOTICIA