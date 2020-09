Seremi de Vivienda por ataque incendiario en Viña del Mar: “No nos vamos a dejar amedrentar”

Este hecho ocurrio durante la noche del martes en una obra de viviendas sociales en el sector de El Olivar, donde desconocidos atacaron dos máquinas retroexcavadoras.

La seremi de Vivienda de Valparaíso, Evelyn Mansilla, el director del Serviu, Tomás Ochoa, y el presidente del Comité de vivienda, Diego Martínez, constataron en terreno los daños causados tras el ataque incendiario de dos retroexcavadoras ocurrido el martes pasado durante la noche en una obra habitacional en Viña del Mar.

Este proyecto llamado "Alto Horizonte" será destinado para viviendas sociales de 372 familias de el sector de El Olivar, muchas de ellas, actualmente viviendo en campamentos cercanos.

El incendio de las maquinarias, según información preliminar por parte de Carabineros, habría sido provocado por desconocidos que están en contra de que se construya en dicho lugar, por considerarlo perjudicial para el "pulmón verde de El Olivar".

Evelyn Mansilla, seremi del Minvu, luego de repudiar los hechos ocurridos anoche, aclaró que "este proyecto se encuentra total y absolutamente validado para ser llevado a cabo". "Cualquier pataleta que se viniera a hacer, les digo altiro que lo están haciendo de manera equivocada, porque la ley nos respalda", enfatizó.

La seremi, aseveró que este es un gran proyecto para la gente "y no nos vamos a dejar amedrentar, no vamos a permitir ningún hecho más de violencia, porque aquí se están vulnerando los derechos de las familias que realmente necesitan una vivienda".

En la misma línea, el director SERVIU, Tomás Ochoa, aseguró que "este es un proyecto que tiene un plan de manejo aprobado por la CONAF, que va a reforestar casi una hectárea y media, y que tiene la aprobación de la dirección general de agua".

Además, indicó que las maquinarias quemadas anoche ya fueron reemplazadas, añadiendo que "esperamos que esto no retrase la programación de las obras, porque la obligación del Serviu, es responderles no a los violentistas, no a la gente que quema maquinaria, es nuestra obligación responderles a las familias de Viña del Mar que están por más de 10 años esperando".

Por su parte, Diego Martínez Vargas, presidente del Comité Esperanza Viva El Olivar, habló con la prensa para dar a conocer su postura ante este proyecto inmobiliario.

"Nosotros no estamos en contra del pulmón verde del olivar, todo lo contrario. Nos mantenemos confiados de tener nuestra vivienda y no vamos a descansar hasta tener las llaves en nuestras manos", afirmó el dirigente vecinal.

Vecinos del Olivar piden detener las obras

Paula Escobar, es estudiante de ingeniería en medio ambiente y recursos naturales, Además pertenece al grupo "El Olivar Ecorganizado" que está en contra de la construcción de estas viviendas.

La activista comenta que el proyecto se realizó sin tomar en cuenta la opinión de los vecinos, junto con que se podría causar un daño ecológico importante ya que por ahí pasa un cauce en forma permanente.

En relación al ataque incendiario perpetrado anoche, dijo que "nosotros como organización no compartimos la violencia. Todo esto lo estamos haciendo en vías legales, estamos hablando con CONAF, con el SAG, para que ellos puedan interceder por nosotros, que son los fiscalizadores y que deberían hacerlo. Deberían ver como sacan los peumos, los litres que los tienen ahí tirados".

En tanto, Felipe Glaser, presidente de la junta de vecinos El Olivar, indicó que el terreno afectado posee más de 3 hectáreas. "En el caso del bosque nativo, de acuerdo a la ley, encontrarse ahí árboles tan particulares como el belloto del norte hace que todo el sector deba ser transformado como un bosque de preservación", explicó.

Glaser agregó que buscan parar los trabajos de construcción, y para ello, afirmó que "presentamos un recurso de reclamación y de invalidación del plan de manejo, para que se pare toda la autorización y con ello poder detener las faenas".

PURANOTICIA