Seremi de Vivienda Evelyn Mansilla retoma sus funciones y anuncia actualización de Plan Regulador para Borde Costero Norte de la región

Tras estar tres meses alejada de sus funciones, este miércoles 2 de septiembre regresó la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansilla, quien hizo uso de su derecho a pre y posnatal tras ser madre por segunda vez.

Este regreso se dio en el marco de la firma de la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte, que involucra las comunas de la Ligua, Papudo, Zapallar y Punchuncaví, hasta la ruta F20.

Mansilla explicó que la iniciativa permitirá incorporar un nuevo uso de suelo para infraestructura sanitaria y, además, admite el sector de Los Molles como área verde. En ese sentido, aseguró que éste fue un compromiso adquirido con los vecinos de estos lugares, el cual no se modificaba por más de 24 años.

Evelyn Mansilla contó que "estoy feliz de retomar mis funciones como Seremi, especialmente en esta época en que tantas personas lo están pasando muy mal y poder aportar a mejorar la situación que enfrentan, tal como lo hemos hecho siempre, es lo que me gusta y para lo que siempre he trabajado".

"El trabajo, el hacer cosas para beneficiar a las personas que más lo necesitan y compartir con ellas, aunque sea por redes sociales o in-situ, con los resguardos necesarios, también es parte de lo que más me gusta".

"Me considero una persona afortunada y por eso siempre al despertar y a cada momento doy gracias a Dios por todo lo que me entrega, que me permite hacer lo que más me gusta y disfrutar cada instante. Como tú sabes soy asistente social de profesión, por lo que desde muy joven mi vocación estuvo siempre en el ámbito del servicio a los más necesitados y si esto se combina con lo que puedo realizar como autoridad en la región de una cartera tan importante como lo es el ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene a la cabeza al ministro Felipe Ward, es la amalgama perfecta para entregar soluciones a la gente", añadió.

