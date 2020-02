Seremi de Transportes de Valparaíso y paro de micros: "No tuvo efectos notorios en la población"

José Emilio Guzmán explicó que entre Placeres y Rodelillo fueron apedreados algunos buses. Sin embargo, aseguró que "el transporte en general funcionó sin mayores dificultades".

"No tuvo efectos notorios en la población". De esta manera calificó el paro de locomoción pública el seremi de Transportes de Valparaíso, José Emilio Guzmán, asegurando también prácticamente el 95% del transporte funcionó "sin mayor alteración".

No obstante, aseguró que "tuvimos algunos eventos durante la madrugada, tipo 6:00, 7:00 de la mañana, donde fueron apedreados algunos buses. Sin embargo, el transporte en general funcionó sin mayores dificultades".

En detalle, la autoridad explicó que hubo barricadas en el sector de los cerros Placeres y Rodellilo, pero reiteró que "el llamado a paro no tuvo efectos notorios en la población"

"Esperemos que esto continúe igual durante el transcurso del día", agregó.

En Rodelillo hubo dos buses apedreados y también una barricada, a la altura del terminal de Matta. En este momento se interrumpió el servicio de la línea 600, pero luego de algunos minutos fue retomado.

Respecto a las demandas del bono TNE, tarifa de adulto mayor y lucro cesante, el seremi Guzmán dijo que "los tres puntos que ellos plantearon durante la semana pasada ya estaban tomados: la TNE extendida y el bono, nosotros iniciamos las conversaciones con Santiago en enero, para que se pagara entre el 10 y el 14 de febrero, lo cual se efectuó: se pagó entre el día jueves y viernes, así que ese punto está cubierto y no había motivo de llamado a paro por eso".

"Después está la tarifa del adulto mayor, que tenemos plazo hasta el 1 de julio para determinar y ver el procedimiento y sacar el reglamento de la tarifa de adulto mayor. Hoy dia nosotros tenemos alrededor de 250 tarifas en la región donde vamos a tener que trabajar para poder definir cuáles son los porcentajes y los mecanismos para hacer el descuento del 50%", agregó la autoridad.

Finalmente expuso que "lo otro es el lucro cesante que, la verdad, eso lo están viendo con la Ministra (Gloria Hutt), porque son platas que nosotros no tenemos, por lo tanto la Ministra tiene que verlo con el petitorio, que se lo hicieron y que tiene que ver si hay recursos y si procede pagar un lucro cesante".

ROBO A METRO

Respecto al robo en la estación Barón, Guzmán sostuvo que "el gerente general de Metro me informó de eso, mayores antecedantes no tengo. Nosotros, la fiscalización que hacemos es muy baja, porque ellos tienen un sistema de fiscalización, por lo tanto estamos en contacto permanente para ver la situación que ocurre en Metro, que es una columna vertebral del transporte público acá en la región".

Acerca de si el robo afectó al servicio, el Seremi de Transportes indicó que "no, tengo entendido que no, lo que me informaron es que siguió operando sin ninguna dificultad y hasta el momento está operando así".

