Seremi de Salud de Valparaíso: "Lo que estamos viendo hoy es el peor escenario"

Estimaciones de la Seremi de Salud indicaban que al día 19 de mayo habrían 1.400 personas contagiadas, lo que tras el reporte de este miércoles, con 1.123 casos nuevos, habla del "peor de los escenarios".

Durante el mes de abril, las seremis de Salud y Ciencias de la región de Valparaíso, junto a académicos, trabajaron en estimaciones respecto a la evolución del coronavirus Covid-19 en la zona.

De esta manera, los expertos estimaron que a fines de abril habrían 600 casos de contagio con la pandemia, situación que se produjo durante la primera semana de mayo.

Luego, durante la tercera semana de abril se estimó que en la tercera semana de mayo (día 19) habrían dos eventuales cifras: 800 contagiados en el mejor de los casos o 1.400, en el peor de ellos.

A una semana de esta fecha, se reportaron 1.123 casos nuevos de contagio en la región de Valparaíso, por lo que ya se está hablando del "peor de los escenarios".

"Lo que estamos viendo hoy es el peor escenario. Efectivamente, si bien, hemos tomado medidas mucho más restrictivas, por otro lado las personas se han relajado y no le han tomado el peso real de lo que puede provocar el Covid-19", indicó el seremi de Salud, Francisco Álvarez.

"Lo vemos a diario", aseguró, añadiendo que "hemos tenido que lamentar una gran cantidad de personas fallecidas en la región, con factores de riesgo, pero que también en algunos casos incluso subestimaron la presencia de coronavirus como un resfrío común".

La autoridad sanitaria regional dijo también que "el llegar tarde a urgencias puede ser letal a la hora de hablar de coronavirus Covid-19".

Por ello, hizo un llamado a que "si usted presenta síntomas respiratorios, llame a Salud Responde (600 360 7777) o acuda a un servicio de urgencia, porque no queremos lamentar el día de mañana el fallecimiento de alguna persona porque se consultó tarde".

Finalmente, el Seremi de Salud de Valparaíso recordó las recomendaciones: "si no es necesario salir, no salgan. Si hay que comprar, que salga una persona que no sea de un grupo de riesgo. Lávense bien las manos con agua y jabón. Mantengan distancia física".

