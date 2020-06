Seremi de Salud de Valparaíso asume control de las Residencias Sanitarias en medio de polémica por Hotel Ibis en el Puerto

11 Recintos son los que se encuentran habilitados en la Región de Valparaíso que ahora estarán en manos de la Seremi de Salud.

En el marco del proceso de traspaso de la administración, gestión y coordinación de las Residencias Sanitarias de la Región de Valparaíso, se encuentra la Seremi de Salud, quien dio inicio a un exhaustivo Plan de Fiscalización en los 11 recintos habilitados en nuestra zona en medio de la polémica por las denuncias realizadas en contra de uno de estos establecimientos, el Hotel Ibis de la ciudad Puerto.

De acuerdo, a lo indicado por el Seremi de Salud (S), Jaime Jamett, "estamos constatando en terreno las condiciones de operación de las Residencias Sanitarias para poder hacer los traspasos de los contratos tanto de personal como de servicios anexos, de manera que permitan garantizar a los residentes, los mejores servicios disponibles".

QUIENES PUEDEN ESTAR EN LAS RESIDENCIAS SANITARIAS

El Programa de Residencias Sanitarias tiene por objetivo disponer de habitaciones para las siguientes personas:

Los pacientes confirmados con COVID-19 positivo, que no posean las condiciones de habitabilidad en sus domicilios para realizar la cuarentena en forma apropiada.

Personas con COVID-19 positivo que hayan infringido las medidas de aislamiento debiendo ingresar por mandato sanitario a la residencia.

Personas que teniendo síntomas y habiéndose realizado la prueba son remitidos por el sistema de salud primaria.

Personas identificadas como casos sospecho de COVID-19 identificados como contacto de alto riego y funcionarios de salud que por sus funciones se encuentren en constante y directa exposición al virus COVID-19.

La Autoridad Sanitaria reiteró que la "residencia sanitaria es un establecimiento que debe cumplir con las condiciones de calidad y seguridad, tanto para la persona que deba cumplir la medida de cuarentena o aislamiento, como para el personal que se encargará de su cuidado".

Las Residencias Sanitarias son una estrategia para controlar la propagación del COVID-19. Está dirigida a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de cuarentena.

Las residencias sanitarias son gratuitas. En ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena (14 días desde el inicio de los síntomas).

RESIDENCIAS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

En la Región de Valparaíso se informó que se encuentran funcionando en Viña del Mar, el Hotel O'Higgins, el hotel Queen Royal y el hotel Gala. En San Antonio se encuentra funcionando el hotel Puerto Mayor y el hotel Enjoy de San Antonio. En Rinconada, el hotel Howard Johnson. El hotel Riu-Tai en El Quisco. En Panquehue, el hotel Palomar de la Caja de Compensación Los Andes. Hotel Ibis en Valparaíso. El Motel TAHAI en Putaendo. En la comuna de Quillota opera el Hotel Open.

En total, la región cuenta con un total de 1.091 camas, 533 de ellas ocupadas. 48,9% del total.

