Senadora Allende y cuarentena en Valparaíso y Viña: "Debe ir acompañada del ingreso que permita a familias permanecer en sus casas"

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende (PS), valoró el anuncio del Gobierno de decretar cuarentena para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, aunque lamentó que "hayan demorado tanto" en llevarla a cabo.

"Hemos recibido la noticia, por parte del Ministro de Salud, de que finalmente se establece una cuarentena total en Valparaíso y Viña del Mar, a la que se suma la decretada para San Antonio, aunque considerábamos que era mejor para la provincia de San Antonio, además de otras comunas como San Felipe y otras que debieran también ser consideradas".

"Quiero mostrar mi satisfacción por esta medida, pero lamento que se hayan demorado tanto. Al menos va a permitir intentar, mediante este confinamiento, proteger a las familias", añadió la legisladora socialista.

Además, Allende sostuvo que "en nuestra región, particularmente en Valparaíso y Viña del Mar, sabemos que ha habido un incremento de casos; la tasa de letalidad, de las más altas; la cantidad de personas que debe salir a trabajar; el crecimiento exponencial de casos en estas tres comunas; las condiciones de hacinamiento de nuestras ciudades, de nuestra región, de nuestra capital; la falta de acceso al agua en campamentos; la cantidad de adultos mayores que tenemos; todo eso hace que sea fundamentado".

Finalmente comentó que "llevamos más de 5.300 casos acumulados, por eso me parece importante esta medida, pero ésta debe ir acompañada del ingreso que le permita a estas familias permanecer en sus casas. No romper estas cuarentenas, no arriesgarse, pero el Gobierno debe entender que no basta decretar cuarentenas sino que a la par debe dar el ingreso que permita mantener ese confinamiento".

