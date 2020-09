Senadora Allende por informe que detecta alta contaminación en Concón: "No podemos permitir que esto siga ocurriendo"

Legisladora PS explicó que "hemos oficiado desde la Comisión de Medio Ambiente para conocer el avance sobre una Norma Primaria para Compuestos Orgánicos Volátiles, la Norma de Suelos".

El estudio realizado por el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU), que detectó altas cantidades de contaminantes en la comuna de Concón, fue tema central en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, instancia donde la senadora Isabel Allende (PS) manifestó su preocupación por las cifras arrojadas por el informe.

El estudio «Huella Digital de Compuestos Orgánicos Volátiles en el Área de Concón, Quintero y Puchuncaví» arrojó que la emanación de compuestos orgánicos volátiles (COV), de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), impacta de manera irregular hasta a cuatro kilómetros de distancia de la refinería. En concreto, se trata del benceno (BTEX), el que supera varias veces los 5 µg/m3, lo que en sectores residenciales se considera muy inusual, según indica el estudio.

De igual forma, el informe noruego señala también que en la zona adyacente a la refinería de ENAP se concentran niveles de metilcloroformo, nitrobenceno, isobutano y tolueno, con mayor intensidad que en Quintero y Puchuncaví. En ese sentido, el estudio dice que "existe una concentración máxima de COV , de hasta 2.000 ug/m3 en una vivienda, durante una sola medición".

Por ello, la senadora Isabel Allende señaló que "el Informe Internacional, que fue encargado por el Ministerio de Medio Ambiente al Instituto Noruego de Investigación del Aire, ha evidenciado una cantidad importante de contaminantes, como benceno, cloroformo, isobutano, tolueno e incluso con mayores cantidades que en Quintero y Puchuncaví. No podemos permitir que esto siga ocurriendo".

En esa línea, le legisladora socialista indicó que "me comuniqué con el Alcalde de Concón (Óscar Sumonte), quien manifestó su preocupación. Me informó que sostendrá una entrevista con la Ministra de Medio Ambiente (Carolina Schmidt). Lo que me indicó es que como municipio tuvieron solamente algunas informaciones preliminares, pero que no se les dio a conocer el informe final, el cual, al parecer, habría estado listo desde junio. Eso representa una falta de transparencia de parte del Gobierno, que nos parece gravísima, y es justamente lo que la comunidad y el Consejo de Recuperación Ambiental y Social ha alegado desde hace mucho tiempo".

Respecto del nuevo estudio solicitado por el Ejecutivo, esta vez a una institución sueca, la senadora Allende dijo que "es fundamental poder tener mayor información, ya que se habla de un rediseño de la red de monitoreo de la calidad del aire actual. Eso no se entiende, ya que a raíz de la grave crisis de la zona, en el 2018, el Gobierno informó de esta red, entonces es importante saber de qué se trata, o a qué apunta esta iniciativa del Ejecutivo".

Finalmente, en cuanto a medidas concretas, la legisladora por la región de Valparaíso comentó que "hemos oficiado desde la Comisión de Medio Ambiente para conocer el avance sobre una Norma Primaria para Compuestos Orgánicos Volátiles, la Norma de Suelos y conocer, más en detalle, el informe del instituto noruego, y qué es lo que se va a encargar a la entidad sueca. Yo también he despachado oficios a ENAP -la empresa estatal que tiene injerencia en estos contaminantes- preguntando por plazos concretos y medidas que se implementarán para reducir la contaminación. Asimismo, de manera unánime tener una sesión para tratar estas materias con la Ministra, el Alcalde, los consejeros del CRAS (Comité de Recuperación Social de Quintero, Puchuncaví y Concón), como asimismo con ENAP, para conocer los plazos concretos de lo que pretenden hacer frente a esta grave situación".

