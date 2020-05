Senadora Allende pide cuarentena en la región de Valparaíso para "no repetir mala experiencia" de Santiago

"Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio pueden ya ser declarados en cuarentena, pues esta medida que es la de mejor resultado", añadió la legisladora PS.

La no aplicación de cuarentena en la región de Valparaíso por parte del Gobierno, fue abordada por el mundo político local, que en gran número expresó su molestia ante la ola de contagios que se han registrado en los últimos días.

Tal fue el caso de la senadora Isabel Allende (PS), quien señaló que "creemos que las decisiones tardías tomadas en la región Metropolitana demuestran que si se hubieran decretado cuarentenas de manera anticipada, el número de contagios no sería tan alto, y no queremos repetir esa mala experiencia en la región de Valparaiso".

En esta misma línea agregó que "los expertos, los alcaldes y los parlamentarios venimos señalando desde hace un tiempo, que en esta región ya hay territorios que demuestran un aumento preocupante de los casos de Covid-19. Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio pueden ya ser declarados en cuarentena, pues esta medida que es la de mejor resultado, sólo es efectiva si se toma a tiempo. Como también el valle del Aconcagua y la provincia de Petorca".

"Ya son 2.576 casos en la región, y los contagios aumentan a razón de más de 100 nuevos casos diarios. Estas cifras además de la precariedad que tiene nuestro sistema de salud, a pesar del enorme esfuerzo que sus trabajadores hacen, llevan a concluir que la autoridad no está escuchando al territorio y una vez más actúa con un criterio centralista, y sin entender las particularidades de comunas como Valparaíso y Viña del Mar", agregó la parlamentaria.

Allende también señaló que "cuando el ministro Mañalich coloca en las vecinas y vecinos la responsabilidad de lo que de aquí en adelante pueda ocurrir, se desprende de su deber, y demuestra su poca sintonía con lo que ocurre, pues las personas no salen a la calle a hacer vida social, sino porque deben decidir si subsisten o no, y aquí el Gobierno es un gran responsable al no escuchar que los instrumentos creados son insuficientes y decrecientes en el tiempo".

Finalmente, reiteró su llamado a que "la región tiene a parte de sus autoridades regionales y locales haciendo cuarentenas preventivas, lo que ratifica la alta posibilidad de contagios que hoy existe. Nuestros hospitales están por llegar a su máxima capacidad crítica, por lo tanto ahora es el momento de decretar medidas másrigurosas y acompañar con ayudas efectivas a las familias que más lo requieren".

