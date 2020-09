Senador Pugh llamó a que el Estado considere la ciberseguridad como un "Bien Público"

El parlamentario considera esto con el objetivo de que las personas pueden operar de forma tranquila y resguardada en su vida digital al momento de relacionarse con el Estado y con cualquier entidad o persona.

El mes de octubre de cada año se conmemora como el "Mes Nacional de la Ciberseguridad" en nuestro país. Esta fecha que fue instaurada en 2018 tiene por objetivo generar conciencia sobre la importancia de esta materia en Chile, considerando algunos reconocidos y mediáticos episodios que han afectado principalmente al sector financiero e instituciones del Estado, donde la filtración de datos e información privada han quedados expuestos.

De acuerdo al senador Kenneth Pugh, dentro de la discusión que se dará en torno al Modelo de Interoperabilidad del Estado bajo el marco de la Ley de Transformación Digital, no se pueden dejar de considerar todos los aspectos de ciberseguridad de esta plataforma que busca la adopción de una solución tecnológica que sea escalable para todo el aparato estatal, que permitirá entre otras cosas que tengamos un "Estado o República Digital" que le resuelva los problemas a los ciudadanos de forma rápida y efectiva, al ofrecer, por ejemplo, todos los trámites en línea e incluso con el derecho a relacionarse exclusivamente de forma online con los servicios públicos.

Sobre lo planteado, el representante de la Cámara Alta apuntó a contar con una ley que se encargue de la seguridad informática de las personas. "Es importante garantizar los derechos y deberes de las personas en mundo físico y su ámbito virtual y cómo el Estado va a tener que administrar una enorme cantidad de información de los ciudadanos, nuestro país necesita con urgencia una agencia de protección de datos, que sigamos el modelo europeo que generó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la entrada en funcionamiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad que se instalará en la V Región", explicó.

El parlamentario por la región de Valparaíso enfatizó que al contar con una legislación fuerte las personas se van sentir más tranquilas y seguras de que su vida en el mundo virtual estará resguardada y protegida. Además, Chile será más atractiva para los inversionistas y capitales extranjeros que buscan apostar sus fichas en naciones que tengan una regulación fuerte a nivel de RGPD, ya que una filtración de datos puede generar juicios millonarios en Europa o EEUU, que signifiquen una pérdida importante de reputación y un perjuicio económico que puede conllevar a la quiebra. Un ejemplo de esto es lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytica.

"No podemos descuidar la seguridad informática y el cuidado irrestricto de la privacidad y buen uso de los datos de más 18 millones de personas. Es por eso que la ciberseguridad debe ser considerada un bien de uso público que debe estar garantizado por el Estado y que no dependa del gobierno de turno o de una repartición en particular del aparato público".

Por último, el congresista concluyó que Estado debe reducir la brecha digital a través de proyectos como los cables fibra óptica que se están instalando en nuestro país y promover la "alfabetización digital" a edad temprana y preocuparse de los adultos mayores y de las personas que no cuentan con recursos económicos para acceder a todos los beneficios de Internet. La educación primaria, secundaria y superior tiene que efectuar los ajustes necesarios para que la tecnología digital forme parte de la malla y en eso pueden apoyar las compañías de telecomunicaciones que están desarrollando la tecnología 5G para colaborar en la formación de talento y generación de conocimiento en nuestro país a través del trabajo en conjunto con universidades.

