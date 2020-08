Senador Navarro presentará recurso para decretar cuarentena en el Gran Concepción

Los dichos se dan luego de una visita del presidente Piñera a la zona, instancia en la que no anunció nuevas medidas sanitarias.

"El presidente Piñera ha llegado una vez más a Talcahuano, en su tercera visita clandestina a la segunda región más importante de Chile, y se refugia en la burbuja naval", manifestó el senador Alejandro Navarro (PRO).

De acuerdo al parlamentario, "Biobío tiene la más alta positividad en casos de Covid-19, que supera en casi un 50% la media nacional, pero Piñera viene y no visita el Hospital Guillermo Grant Benavente, el más grande del país; no dialoga con los funcionarios de salud; no dialoga con la comunidad; ni siquiera con la prensa".

Para el senador, "el Presidente Piñera viene a la Base Naval en Talcahuano, saltándose el cordón sanitario y a una actividad no esencial, pues el rompehielos que viene a ver está separado en bloques, desarmado".

"Habíamos imaginado la visita para decretar cuarentena total para el Gran Concepción, la única medida eficaz y necesaria para parar el crecimiento de la pandemia en la Región del Biobío y la intercomuna", manifestó Navarro.

"Pero no lo va a hacer sin duda", por ello, vamos a presentar un recurso de protección y espero que esta protección venga del poder judicial; las cuarentenas parciales no sirven, no lo hicieron en la Región Metropolitana", añadió el legislador.

Navarro finalizó sentenciando que "si el Presidente Piñera viene y no toma esta decisión de cuarentena total, pese a que él es quien toma las decisiones, tal como reconoció el Subsecretario de Salud, yo espero que lo hagan los tribunales, para salvar la vida de miles y cientos de miles en la Región del Biobío".

