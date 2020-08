Senador Insulza y paro de camioneros: "El problema es que los culpables no son detenidos"

A su vez calificó como un chantaje inaceptable hacia el gobierno la medida adoptada por el gremio de transportistas.

El senador socialista, José Miguel Insulza, abordó el tema del paro de camioneros anunciado por el gremio para este jueves.

"Esto es un chantaje bastante inaceptable al Gobierno, no podría presentar al Congreso Nacional una lista de trece proyectos de ley que tenemos que despachar antes del jueves, es una cosa tan absurda que ni siquiera merece comentario", puntualizó Insulza.

Añadió asimismo que "se está jugando mucho con la opinión pública, con las angustias que tienen, pero de manera muy irracional", explicó.

Por ejemplo, continuó, "con respecto a la ley Juan Barrios que solicitan, la pena para eso va de 15 años para arriba y, al mismo tiempo, esa ley dice edificios, ferrocarriles y otra serie de cosas, pero no dice autos, no dice camiones, pero dice cualquier otro lugar sabiendo que puede haber gente ahí, y eso tiene una pena altísima. ¿Por qué quieren inventar otro proyecto de ley ahora?", preguntó Insulza.

El legislador del partido socialista apuntó a que existen problemas en los servicios policiales para ubicar a los culpables de cada ataque.

"No hay un problema sobre la pena, las que ya son altísimas en relación a lo que están pidiendo; en este país desgraciadamente la investigación policial no ha dado con los culpables de estas cosas, ese es el problema, la pena por el delito de incendio en el código penal es altísima, pero si no dan con los responsables de los incendios no se puede aplicar", indicó.

"La certeza de la pena es mucho más importante que el tamaño de la pena, si tuviéramos una pena de 10 años de cárcel y se le aplica al 80% de los infractores, eso es mucho más eficaz que tener una pena perpetua que se le aplique, por ejemplo, al 2% de los infractores", sostuvo el senador Insulza.

Contrario a cómo se está planteando esta situación, el parlamentario afirmó que "se deben tomar las medidas políticas, económicas, así como las investigativas penales necesarias para detener esa violencia, el problema no es que salgan impunes los detenidos, no son detenidos los culpables".

