Salud Municipal de Quilpué se suma a labores de fiscalización sanitaria en la comuna

Se trata de 19 funcionarios de la Corporación Municipal de Quilpué, quienes trabajarán en conjunto a la Seremi de Salud para evitar el aumento de contagios por coronavirus

Con el objetivo de velar por el estricto cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por la autoridad para evitar el aumento de contagios por coronavirus, personal del área de Salud Municipal de Quilpué se sumó a los trabajos de fiscalización sanitaria en la comuna.

Se trata de 19 funcionarios de la Corporación Municipal, los cuales recibieron sus credenciales como fiscalizadores por parte de la Seremi de Salud y que cuentan con facultades otorgadas por la autoridad de salud regional para concretar medidas como fiscalización de cuarentenas, fiscalización de uso de mascarilla, levantar actas y otras medidas de fiscalización.

"La seremi, mediante un decreto nos ha entregado la posibilidad de hacer las fiscalizaciones, tanto a las personas que se encuentran en cuarentena, para que no la vulneren, y a las personas que andan en la calle, respecto al uso de protección personal, fundamentalemente la mascarilla. También vamos a fiscalizar que los negocios estén cumpliendo con toda la normativa para poder estar ejerciendo su labores de comercio", informó el director del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué y Delegado Comunal Covid-19, Dr. Luis Basáez.

El Dr. Basáez indicó que en una primera etapa salieron a la calle del sector céntrico de la ciudad y pasaron partes de cortesía a personas que no portaban sus mascarillas, pero ahora comentó que la infracción ya no será más de aviso, por lo que quienes no cumplan la norma se expondrá a pagar una multa.

"En adelante se van a dictar los sumarios saniarios respectivos, y se van a cursar las multas, que pueden llegar hasta los $50 millones, así que por favor a cuidarse y ojala no sea necesaria esta fiscalización, y esté todo fundado en la responsabilidad de las persoans y el trabajo mancomunado de las autoridades", comentó el Delegado Comunal Covid-19 de Quilpué.

Para cumplir con las nuevas los estándares adecuados el equipo municipal recibió una capacitación por parte de la Seremi de Salud, en donde se abordaron diversas temáticas en torno a la fiscalización, entregándose posteriormente las credenciales que les permiten desarrollar el trabajo en terreno.

