Rueda la pelotita: UDI reacciona a irrupción RN con proclamación de Raúl Celis a alcalde de Viña y se abre a primarias

Carlos Bannen, Presidente Regional del gremialismo, dice además que está " 100% disponible para competir" por la alcaldía en Valparaíso.

Si llevamos la Elección Municipal en las 38 comunas de la región de Valparaíso a un plano futbolístico, Renovación Nacional (RN) ya tiene practicamente casi definido a su plantel con el que competirán, ya sea en primarias o en la papeleta del 11 de abril; mientras que sus compañeros de coalición, la Unión Demócrata Independiente (UDI) va recién en el bus camino a la cancha.

Esto, luego que desde RN ya definieran al grueso de competidores que saltarán a la cancha para optar por un cupo a las Alcaldías o a las Concejalías, donde asoma como la última gran incorporación el ex intendente regional, Raúl Celis, quien espera poder abrazarse tras los 16 años de invicto de la UDI, con Virginia Reginato como líder, eso sí que el elenco del gremialismo ya no tiene la fuerza goleadora de la Tia Coty para el pleito final y el equipo de RN podría arrebatarle el último gran eslabón UDI que le queda al gremialismo en la región, eso sí se juega el partido en cancha y no se designa al ganador por secretaria.

LEER TAMBIÉN: RN entra de lleno a le pelea por Viña del Mar: Raúl Celis es proclamado candidato a alcalde y "exige primarias a la UDI".

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con el presidente regional de la UDI, el concejal por Valparaíso, Carlos Bannen, quien señaló al respecto que "me parece bien" el nombre de Raúl Celis, ya que "en la medida que haya nombres que estén dispuestos a ir a competir por la Alcaldía de Viña del Mar, me parece que está OK".

Junto a valorar que el ex Intendente Regional de Valparaíso haya sido proclamado por Renovación Nacional para la Alcaldía de Viña del Mar, el edil porteño señaló enfáticamente que "en la UDI, de todas maneras, vamos a tener nuestro candidato" para competir en la Ciudad Jardín.

"En el fondo, lo que hace RN estos últimos días es señalar una serie de nombres que tienen dispuestos para ir a competir por las distintas Alcaldías. La UDI también tiene una serie de nombres, de personas altamente capacitadas, que conocen las realidades locales y en la gran mayoría de las comunas de la región", agregó Bannen.

Si bien, en el fútbol las reglas indican que gana el que más goles hace, lo cierto es que en el plano político regional esto aún no está definido del todo entre RN y la UDI, puesto que aún se desconoce si el mecanismo por el que optarán será el de primarias ó bien el de la cocina negociadora a la antigua, en donde se designan las ciudades a dedo, aunque por ahora no se entendería que RN cediera la posibilidad de competir, menos tras convencer a Raúl Celis de entrar a la cancha y jugar los 90 minutos del partido con alargue y penales si es necesario.

¿PRIMARIAS?

Buscando zanjar esta duda, Puranoticia.cl le hizo la consulta al presidente regional de la UDI, quien confirmó que están dispuestos a ir a las primarias, aunque confesó que lo mejor sería llegar a algún acuerdo para ir con un sólo candidato al 11 de abril y que ahí, en juerga bien futbolera, gane el "más mejor".

"En algún minuto, en los próximos días, nos vamos a tener que sentar a conversar con nuestros compañeros de coalición, para ver cómo vamos a proceder. En el fondo, hay que determinar un mecanismo de selección de los candidatos. Creo que en algunos casos claramente será la primaria la vía, pero espero que no en todas sea éste el mecanismo, ya que espero llegar a acuerdos en algunas comunas, y claramente que si no se produce un acuerdo, la primaria será la vía legal para determinar quiénes serán los candidatos que competirán en la elección respectiva", explicó Carlos Bannen.

LEE TAMBIÉN: El secreto "zoom" de la UDI en Viña del Mar para elegir la carta de reemplazo a Reginato y el verdadero "peso electoral" de las opciones

Además, planteó que "la primaria es un mecanismo que está establecido en caso de que no hubiera acuerdos entre los miembros de una coalición. La primaria claramente es la vía. Lo que puedo señalar es que nosotros sí o sí vamos a tener un candidato y si producto de las conversaciones con nuestros compañeros de coalición no hay acuerdo, claramente la primaria será la vía que determinará quién será el candidato".

En el balompié, los entrenadores deben entregar el listado de jugadores que saltarán a la cancha y a la banca 90 minutos antes del pitazo inicial. En la política, este plazo se cumple a fines de septiembre, ya que en noviembre son las primarias, por lo tanto, en la UDI corren contra el tiempo...

Y así lo reconoce Carlos Bannen quien, de igual manera, aseguró que "nosotros estamos bien avanzados con los candidatos en la región de Valparaíso, y no sólo en candidatos a Alcalde, sino que también en Concejales. Pero efectivamente, yo creo que en los próximos días vamos a dar a conocer los nombres, pero esperaría que antes de darlos a conocer, tener una reunión previa con nuestros compañeros de coalición".

VIÑA DEL MAR, LA "COPA DEL MUNDO"

Siguiendo con los paralelismos futbolísticos, las dos comunas más grandes de la región, como Valparaíso y Viña del Mar, son de por sí las que más interés concitan de los partidos políticos, pensando en la Elección Municipal del próximo año, sin embargo, a diferencia de años anteriores, este 2021 parece especial en la Ciudad Jardín, considerando que por primera vez desde 2004 no estará el nombre de Virginia Reginato en la papeleta. De esta manera, la "ciudad bella" será la Copa del Mundo para RN y la UDI.

Consultado respecto a definiciones más claras de la tienda gremialista para la Alcaldía de Viña del Mar, donde los nombres más claros para saltar a la cancha son los de los concejales Macarena Urenda, Pamela Hodar y Jaime Varas, junto al del diputado Osvaldo Urrutia, el titular regional de la UDI fue tajante al indicar que esos son los nombres, por el momento.

"Todos son buenos nombres para Viña del Mar. Todavía no hemos determinado con exactitud quién va a ser el candidato. Lo importante es que tenemos buenos nombres disponibles para competir y que conocen al detalle la realidad de Viña del Mar. En la Alcaldía de Viña siempre hay muchos interesados, pero hasta ahora con los que hemos conversado son los que han señalado ustedes", comentó Carlos Bannen.

¿Y en Valparaíso? En cuanto a la Alcaldía, el edil, que es uno de los principales opositores a la gestión del alcalde Jorge Sharp en la Ciudad Puerto, aseguró que "nadie ha manifestado formalmente la intención", pero adelantó que, como ya es bien sabido en la comuna, "yo estoy 100% disponible para competir".

CAMPAÑAS MÁS AUSTERAS

El último tópico analizado por Carlos Bannen dice relación con los cambios que se encontrarán los futuros nuevos alcaldes en los 38 municipios de la región de Valparaíso, pero con especial énfasis en Viña del Mar, ciudad duramente golpeada por el estallido social, por la pandemia del coronavirus y por los graves déficit en las arcas financieras durante la administración Reginato.

Al respecto, el presidente regional de la UDI dijo que esta realidad "no es solamente en Viña del Mar. En todas las comunas de la región y en todas las comunas del país pasará. Es un escenario totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Es un escenario donde hay mucha necesidad, donde las municipalidades están muy golpeadas".

"Y eso se va a traducir en las campañas. Yo creo que, de todas maneras, serán campañas mucho más austeras, donde se va a apelar más a la creatividad y al ingenio de los candidatos, y a las propuestas. Creo que será una campaña -que espero que así sea- con un debate de ideas donde las mejores ideas terminen ganando", concluyó el mandamás del gremialismo, quien como si se tratara de un director técnico, ahora deberá buscar los mejores nombres para cada comuna y comenzar a trazar líneas, estrategias y un plan de juego para quedarse con el gran partido, idealmente jugandolo en cancha, mal que mal "en la cancha es donde se ven los gallos".

PURANOTICIA