Revelan diálogo entre la madre y una amiga de Ámbar el día del crimen

Se trata de una conversación por audio que Denisse Llanos habría sostenido con una presunta amiga de la menor fallecida, la cual en ese momento se encontraba desaparecida.

A una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente Ámbar, quien fuera brutalmente asesinada y encontrada en el subsuelo del domicilio de Hugo Bustamante, se dio a conocer un audio sostenido entre Denisse Cornejo, madre de la víctima, y una presunta amiga de la menor de edad.

Según dio a conocer el matinal de TVN «Buenos días a todos», se trataría de una grabación efectuada el mismo día del crimen de la joven, quien era buscada por su círculo cercano, ya que no tenían conocimiento de su paradero.

Una vecina de calle Covadonga, lugar donde habrían ocurrido los hechos, señaló sobre la madre de Ámbar que "había cero preocupación, estaba nerviosa también, porque si tú te fijas en el audio sale la pareja de ella atrás como conversando, diciéndole lo que tenía que responder".

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

Amiga de Ámbar: ¿No ha sabido nada de ella (Ámbar)?

Madre de Ámbar: Nada po, si yo te digo que a la Ámbar le paso la plata que le manda el papá, como está tan pesada y prepotente... entonces yo llego, le paso la plata y ahí le digo chao. Y la veo una vez al mes. A mí, lo único que me dice es que está en una casa de una amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga. ¿Cuál amiga? Ninguna amiga tiene nombre.

Amiga: Estamos todas las amigas preocupadas. ¿Ya hicieron la denuncia a Carabineros o algo así, tía?

Madre: Yo no, la hizo una... me enteré por la misma cuestión, porque a mí me dijeron imagínate, como me pusieron a mí, que yo a la Ámbar la dejé botada.

Amiga: Por eso la llamé, porque me conseguí el número de usted con otra compañera.

Hugo Bustamante: Dile que se equivocó..

Madre: No, mi hijo se equivocó, dijo que estaba en la casa de una amiga.

