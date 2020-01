Resolución final en Caso Viáticos: Consejero Regional Percy Marín deberá devolver más de 9 millones de pesos según Contraloría

Se iniciará en las próximas semanas un juicio civil (reparo) en contra del esposo de la diputada RN Camila Flores y también contra el ex asesor del Intendente Martínez Carlos Briceño para que devuelvan los millonarios viáticos que cobraron por meses en el Gobierno Regional.

En febrero del 2019 se dio a conocer el Pre Informe de Contraloría que encendió las alarmas en el Gobierno Regional de Valparaíso sobre millonarios viáticos que son cobrados por Consejeros Regionales, sobre todo aquellos que viven en zonas alejadas de la sede de Valparaíso, como era el supuesto caso del RN Percy Marín y del UDI Carlos Briceño.

Pero el trabajo de Contraloría dejo de manifiesto que en el caso de Carlos Briceño no correspondía haber recibido cerca de 4 millones de pesos en viáticos por conceptos de Alimentación y Alojamiento y tampoco un millón de pesos adicional, todo esto solo en el periodo investigado que corresponde a los meses entre Noviembre del 2016 a Marzo del 2018 mientras el UDI figuraba como Consejero Regional.

Para Contraloría el ex asesor del Intendente Jorge Martínez y ex Consejero Regional tiene su residencia en la ciudad de Viña del Mar en el sector de Jardín del Mar en Reñaca y no en la localidad de Quintero, ante lo cual no le correspondería haber recibido estos montos en viáticos y deberá devolverlos.

EL OTRO CASO: EL CORE ESPOSO DE CAMILA FLORES

El otro caso es el del Consejero Regional de Renovación Nacional y esposo de la diputada por el mismo partido Camila Flores, se trata de Percy Marín.

Un poco más de 9 millones de pesos recibió Marín en víaticos, divididos en 5 millones 900 mil pesos en por concepto de alimentación y alojamiento, además de un poco más de 3 millones 600 mil pesos por concepto de bencina.

El señor Marín para acceder a estos viáticos dijo vivir y tener residencia en la localidad de San Esteban no pudiendo acreditar en su minuto aquel domicilio y abriendo un verdadero misterio sobre la real residencia de una de las parejas más polémicas en el mundo político regional.

LA DEFENSA DE PERCY MARÍN

La defensa de Marín entregada a Contraloría dice que "en los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018, mantuve residencia habitual en los domicilios ubicados en (...) San Esteban y desde octubre del año 2018 en adelante, en la comuna de Casablanca (...), acompañado en todo momento y sucesivamente, con el ánimo de residir obviamente en tales domicilios, según aparece patente de los antecedentes ya acompañados en esta tramitación y en los que a mayor abundamiento ahora ingreso para su mejor consideración".

JUAN CARLOS MANRÍQUEZ TOMA LA DEFENSA DE PERCY MARÍN

Cabe consignar y tal como lo publicará Puranoticia.cl en su minuto, Percy Marín acudió al abogado Juan Carlos Manríquez que en su minuto defendía también a su hermana Cynthia Marín, para que preparara la reconsideración del Informe de Contraloría.

Manríquez en su oportunidad dijo que indicó que "la indagación administrativa previa debió considerar elementos que fueron informados oportuna y personalmente por Percy Marin al Sr. Contralor Regional, que al parecer fueron olvidados en el Informe 78".

Por ello, es que ahora pidió "evaluarlos, y agregamos otros antecedentes nuevos". Además, "buscamos que se deje sin efecto el reparo y se clarifique sin dudas que no hay ni domicilios falsos ni domicilios inexistentes", sino que "todos existen y se usaron de acuerdo a la ley, con el ánimo permanente de vivir en ellos de manera sucesiva.

"Por eso, los viáticos y pagos por bencina han sido siendo procedentes", cerró el profesional en declaraciones de junio del 2019.

LAS PRUEBAS DE MARÍN QUE DESESTIMÓ CONTRALORÍA

Manríquez así elabora las pruebas que presenta Marín a Contraloría que permitirían acreditar que efectivamente residía habitualmente en la comuna de San Esteban.

Según lo que aparece en el documento emanado de Contraloría al que tuvo acceso Puranoticia.cl, Marín Vera acompañó como documentos de prueba para establecer que efectivamente vivía en la comuna de San Esteban, 3 sobres de cartas enviadas por una isapre que indica como remitente la cónyuge del consejero.

También se acompañaron dos certificados de isapres en los cuales se consigna que tanto el señor Marín Vera como su esposa registran su domicilio en el inmueble de esa localidad.

Se acompaño además un certificado del Administrador del Condominio en cuestión en el que se asegura que durante las fechas que individualiza el ocurrente tuvo su domicilio en la casa que singulariza el señor Marín.

También Marín Vera presentó una declaración jurada de una señora quien señala que luego del incendio que afectó a la casa del consejero en la comuna de Limache este se trasladó a la comuna de San Esteban.

Se acompañó también como documento de prueba una serie de boletas de diversos comercias que acreditarían, según Percy Marín, compras al menudeo que habría realizado en la comuna de San Esteban además de otra declaración jurada de una mujer dueña de un taller de confecciones que atendería al señor Marín al menos hace 3 años en la misma comuna de San Esteban además de una serie de fotografías que pretendían acreditar su residencia en dicha localidad.

Lo que no aparece como elemento de prueba es algo que acredite sí efectivamente el señor Marín arrendó ó arrendaba dicha propiedad, porque claramente no era el propietario, se conoce que la dueña sería una mujer, muy cercana a la pareja e incluso habría trabajado en su momento en el propio congreso nacional junto a la esposa de este, Camila Flores, pero que la relación actualmente no sería tan estrecha como años anteriores.

De hecho el informe habla de un contrato que habría existido entre Marín Vera y Heidi Serrat Petersen, dueña del inmueble que aparece como la dirección del Consejero entre noviembre del año 2016 y Marzo del 2018 que le habría permitido cobrar más de 9 millones de pesos en viáticos.

Contraloría dice que en el certificado firmado por el administrador del condominio este alude a un contrato entre ambos, pero que no se acompaña como elemento de prueba.

Puranoticia.cl contactó a Heidi Serrat Petersen quien dice ser la propietaria del inmueble que Marín Vera dice haber tenido como su domicilio y negó que existiera un contrato de arriendo por la propiedad. Además mencionó que el administrador del condominio debió haber interpretado que existía un acuerdo de este tipo debido a que Marín y Flores tenían pase libre para ir a su domicilio, pero recalcó que nunca hubo contrato.

Contraloría sobre este mismo punto dice que el set de fotografías adjuntado como prueba dice relación con actividades familiares y tareas domesticas, sin que contengan dato alguno que permita asociarlas con lo objetado por esta entidad de control.

Sobre las boletas de diversos comercios acompañadas como pruebas, Contraloría cuenta que estas permiten acreditar compras efectuadas, sin que pueda vinculárselas a la observación de que se trata, toda vez que la residencia de una persona no le impide comprar en otras localidades o comunas.

Sobre la serie de declaraciones juradas presentadas por Marín Vera como prueba de que vivía en aquel lugar, Contraloría dice que estás solo dan fe respecto de haber sido prestada por quienes se individualizan en ellas como declarantes, así como de sus fechas, pero no de su contenido, sin que se acompañe antecedente alguno que permita verificar lo afirmado por las personas individualizadas.

Bajo estas condiciones, Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración de Marín y el organismo procederá a formular el pertinente reparo (inicio de juicio civil) para solicitar la devolución de los más de 9 millones de pesos cobrados en viáticos por el esposo de la diputada Camila Flores.

Lo mismo ocurrirá con el Señor Carlos Briceño que deberá devolver un poco más de 4 millones de pesos debido a que tampoco Contraloría acogió su solicitud de reconsideración.

