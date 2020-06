Residencias sanitarias en San Antonio: Grave denuncia del diputado Celis contra core Araneda salpica a la diputada Hoffmann y a la UDI

Parlamentario RN indicó que el core Mauricio Araneda, como asesor del Servicio de Salud, gestionó la contratación, vía trato directo, del hotel Puerto Mayor, ligado al subsecretario Leturia, como residencia sanitaria.

"Si algo no huele raro, sería yo muy ingenuo de creer que esto es una mera casualidad". Con estas palabras, el diputado Andrés Celis (RN) realizó una durísima denuncia en contra del consejero regional (core) Mauricio Araneda (UDI), la que salpica a la diputada María José Hoffmann y a la Unión Demócrata Independiente.

En conversación con la radio Usach, el parlamentario por la zona costera de la región de Valparaíso sostuvo que el core Araneda, representante de la provincia de San Antonio, es el "encargado de negociar los arriendos de los hoteles como residencias sanitarias en San Antonio".

Esto, en relación a la controversia generada esta semana acerca de la polémica contratación, vía trato directo, de la adjudicación del hotel Puerto Mayor, en San Antonio, como residencia sanitaria. Cabe indicar que dicho establecimiento es propiedad de la familia de Cristóbal Leturia, subsecretario de Obras Públicas, vicepresidente de la UDI y cercano de la diputada Hoffmann. Y como si esto no fuera poco, el Diputado recordó que "Araneda está formalizado por una denuncia del propio intendente, por rendiciones de cuenta de viajes que no hizo y por boletas o documentos donde adulteró alguna suma para que le reembolsaran dinero".

En ese sentido, Celis recordó que el consejero regional gremialista es esposo de Gabriela Alcalde, gobernadora provincial de Sn Antonio; y que percibe tres sueldos, tanto por sus trabajos como Core, como asesor de la diputada Hoffmann y como asesor del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

"Mauricio Araneda es una persona que trabaja por $1.600.000, ya que aparte de ser Core y de ser asesor de la diputada Hoffmann, él está contratado a honorarios para el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, que lo nombra como encargado de salud, por parte del SSVSA", continuó explicando el parlamentario de Renovación Nacional.

El parlamentario de Renovación Nacional indicó también que Araneda, "siendo UDI, conociendo al señor Leturia, trabajando con la diputada Hoffmann, sabiendo la relación de cercanía de la UDI con la familia Leturia, la cercanía de la diputada Hoffmann con el señor Leturia (...) yo creo que aquí, este señor Araneda, no debió haber negociado directamente, con trato directo, con un hotel, que es una cabaña, a un precio que me merece dudas y sabiendo que el dueño es el subsecretario de Obras Públicas, de la UDI, cuyo padre es uno de sus fundadores".

"Creo que comete una imprudencia, una falta de criterio tremenda. No quiero pensar que el señor Araneda haya hecho este trato directo con los dueños del hotel Puerto Mayor con algún otro propósito. Espero que no sea así. Es muy difícil de probar, pero él sabía perfectamente que el dueño es el subsecretario de Obras Públicas, que es cercano a la diputada Hoffmann; sabía que el papá fue candidato a diputado y que es fundador de la UDI; y sabiendo que los Leturia, en la UDI, son muy importantes", añadió Celis.

Bajo este contexto, el parlamentario aseguró que "es absolutamente descriteriado, salvo que la falta de prudencia tuviera otra razón, que ojalá tuviera las pruebas para poder acreditarlo".

Cabe indicar que Puranoticia.cl se contactó con el consejero Mauricio Araneda, quien señaló que "no me refiero a estos temas, es domingo, así que le agradezco pero no quiero hablar".

INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA

Respecto a toda esta polémica, la Contraloría General de la República recepcionó la denuncia ingresada por el mismo parlamentario en contra del Ministerio de Salud por irregularidades en licitaciones y ejecución de contratos, en la implementación de dos residencias sanitarias en la comuna de San Antonio.

"La Contraloría General, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, analizará su denuncia de acuerdo a los antecedentes por usted expuestos, realizando las gestiones que sean necesarias, en el caso de ser aplicables, para determinar la veracidad de lo denunciado", contestó el órgano fiscalizador.

De la misma solicitud participó el diputado Marcelo Díaz (Movimiento UNIR), quien dijo al respecto que "me parece que es fundamental que se transparente esta situación, por lo tanto voy a insistir a la Contraloría en la necesidad de que realice una investigación al respecto, porque evidentemente estamos hablando de muchísimo dinero".

