Región de Valparaíso registra 195 nuevos casos positivos de Coronavirus en últimas 24 horas y se sigue sin conocer las cifras reales de recuperados

Ministerio de Salud informó que son 195 los casos nuevos detectados en las últimas 24 horas y se llega a un total de 3.037 casos total acumulados, se desconocen los verdaderos casos activos debido a que aún no se logran conocer las cifras de recuperados.

195 nuevos casos positivos de Coronavirus en la Región de Valparaíso son los ingresados en las últimas 24 horas de acuerdo al informe nacional entregado por el Ministerio de Salud la mañana de este sábado.

Con estos nuevos 195 nuevos casos se llega a un total de casos acumulados de 3.037, sin embargo en la Región de Valparaíso aún no es posible conocer cuántos efectivamente son los casos activos contagiantes debido al error no aclarado de cuantos son los casos de pacientes recuperados.

CASOS ACTIVOS A NIVEL PAÍS

Tal como se ha informado diariamente desde el nivel central a nivel nacional la subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, detalló hay 40.431 pacientes recuperados a nivel nacional, con lo que el número de activos se cifró en 53.430.

Daza nuevamente al cifrar la cantidad de activos en 53.430 deja en claro que este número se calcula descontando a los contagios totales (94.858) se les descuentan los muertos (997) y los recuperados (40.431) se llega al resultado de activos.

Formula: Total de pacientes contagiados - pacientes recuperados - fallecidos = activos contagiantes

Pacientes contagiados país al 30 de mayo: 94.858

Fallecidos total a nivel país al 30 de mayo: 997

Total recuperados a nivel país al 30 de mayo: 40.431

Total de casos activos a nivel país al 30 de mayo: 53.430

CIFRAS REGIONALES

Paula Daza, Subsecretaria de Salud Pública quien estuvo este viernes en la Región de Valparaíso fue consultada por el Mercurio de Valparaíso sí se tiene claridad de cuantos recuperados hay en la región de Valparaíso, ella contestó "en este minuto no lo tengo en la cabeza, pero eso se tiene que evaluar en función del informe epidemiológico, el inicio de síntomas y 14 días después cuántos de esos son recuperados".

Por su parte en el informe de este viernes se omitió y no se revelaron los datos de cuantos son realmente las cifras de pacientes recuperados de coronavirus que hasta el último informe en donde se incluyo esa cifra el pasado jueves alcanzaban a 310 pacientes en la región. Al no conocer las cifras reales de recuperados en la región de Valparaíso no es posible llevar el conteo diario de casos activos y solo se debe revisar las cifras de los informes epidemiologicos del Ministerio, pero que tiene desfaces de hasta 4 días. En el fondo no se pueden tener datos fidedignos de lo que sucede en la Región de Valparaíso, situación que no sucede en ninguna de las otras regiones y Seremias de Salud de todo el país.

