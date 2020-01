Reginato tras declarar ante el Tribunal Electoral: "Espero que los resultados sean los mejores"

Conclusiones dispares deja declaración de la Alcaldesa de Viña del Mar ante el Tribunal Electoral, en el marco de la acusación por notable abandono de deberes.

Dispares sensaciones se evidenciaron en el Tribunal Eletoral Regional (TER) de Valparaíso al finalizar la declaración de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, en el marco de la acusación por notable abandono de deberes y falta a la probidad que cuatro concejales presentaron en su contra.

Por un lado, la jefa comunal viñamarina, que llegó sonriente y de buen ánimo al inmueble ubicado en la calle Prat, salió del tribunal manifestando su conformidad por haber cumplido con el trámite al cual fue citada la semana pasada.

"La verdad es que fueron 53 preguntas. Creo que era una citación que se me hizo. Yo tenía que cumplir. Esto era esperable. Estoy muy tranquila. Espero que los resultados sean los mejores, así que ahora es un tema que ya pasó y ahora a seguir trabajando", comentó la jefa comunal viñamarina.

Además, Reginato sostuvo "sólo les digo a lo que vine, respondí las preguntas, cumplí con la citación que se me hizo y cualquier otra pregunta se la hacen a mis abogados".

Cabe recordar que a su salida del TER, la Alcaldesa de Viña del Mar fue víctima de una funa protagonizada por unas 40 personas que se encontraban en las afueras del tribunal, y que la insultaron y hasta lanzaron escupitajos.

Quien sí manifestó su satisfacción fue Andrés Silva, abogado patrocinador de la acusación, quien sostuvo que "hoy se realizó una diligencia bien importante en este juicio. Pudimos hacer 53 preguntas a la alcaldesa Reginato sobre cada uno de los cargos que los concejales han postulado y que nosotros creemos que amerita su destitución. Por tanto tuvimos la oportunidad de escuchar directamente de ella la respuesta a cada una de esas interrogaciones, y creo que las respuestas le van a permitir al tribunal hacerse una idea de cuál es la situación real que está pasando en Viña del Mar, de los perjuicios que se están produciendo, y espero que sea un antecedente contundente al momento que el tribunal pueda resolver".

El jurista también indicó que "las preguntas abarcaron todos los temas, pero lo relevante acá es que con las respuestas quedamos un poco preocupados. Las respuestas dan cuenta de un grado de desconocimiento, por una parte, de lo que está pasando en la Municipalidad, un grado de desconocer los hechos que están en informes de la Contraloría, de la Contraloría interna; también desconoció hechos que están en actas del Concejo Municipal. Creo que aquí es un tema para preocuparse, no sólo por el resultado del juicio, sino que si ese es el grado de conocimiento que existe sobre la gestión municipal, creo que es una alerta que espero que los miembros del TER puedan tener en cuenta".

Por su parte, la concejala Laura Gianicci (DC), una de las cuatro que llevó la causa al TER, aseguró tras la declaración de Reginato que "no fue una cosa grata para mí, como parte de los acusadores, ver que uno no comparte las respuestas que da. No es algo que sea muy agradable. Dan ganas de meterse y decir que no es así, pero uno no puede hablar, solamente mirar".

En cuanto a las preguntas formuladas, la edil explicó que se abordaron "todos los problemas que hemos presentado", y comenzó a enumerar: "de administración, recursos, de intervención de su jefa de gabinete, entonces hay respuestas que tú sabes que no son reales, entonces eso molesta, pero en la parte del juicio ahí uno podrá preguntar", agregó.

Por último, la concejala Marcela Varas (PPD), también acusadora, puntualizó que "lo que ha sucedido hoy es histórico porque la alcaldesa Reginato sostuvo que nunca íbamos a llegar a esta instancia, y lo logramos. Nosotros queremos poner de manifiesto que en Viña del Mar hay notable abandono de deberes, porque la alcaldesa ha sostenido que desconoce gran parte de la situación que acontece en el municipio, lo que es absolutamente grave".

"Los cuatro concejales que llegamos con esta presentación ante el TER estamos convencidos que hay un abandono total de la ciudad de Viña del Mar, y eso ha repercutido en la calidad de vida de los viñamarinos. Queremos que en este país se termine con los abusos. Basta de personajes que y no cumplen con la ley. Esperamos el máximo rigor y que se dé un ejemplo de que efectivamente Chile ha cambiado".

