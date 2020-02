Reginato califica como "un chiste" posibilidad que el Festival se quede sin animadores

Alcaldesa de Viña del Mar abordó la advertencia del concejal Sandro Puebla, quien recordó que a raíz de una decisión que la propia Reginato tomó, el certamen debe ser animado por funcionarios municipales.

Como "un chiste" calificó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, la advertencia realizada por el concejal Sandro Puebla (IND-PS), respecto a que el Festival Internacional de la Canción podría quedarse sin sus conductores oficiales, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, debido a una polémica decisión adoptada por la jefa comunal de que las locuciones y animaciones de eventos en recintos municipales sólo deben ser realizadas por funcionarios de la entidad edilicia.

Cabe recordar que esta situación se originó a raíz de la salida del histórico locutor radial y concejal de la comuna, Carlos Williams (RN), como la "voz oficial de Everton" en el estadio Sausalito. Esto, argumentando "una persecución política" en su contra, debido a su oposición en ciertos temas ligados a la Casa del Deporte, unidad municipal liderada por Javier Aravena, esposo de la cuestionada jefa de gabinete de la Alcaldesa, María Angélica Maldonado.

En ese sentido, la respuesta oficial de la Municipalidad fue que todas las locuciones en recintos municipales, como el estadio Sausalito, debían ser realizadas por funcionarios municipales, cosa que en el caso del edil de RN no se cumple. Pero tomando esta situación, el concejal Puebla advirtió que lo mismo ocurriría con el Festival de Viña, que se realiza en la Quinta Vergara (recinto municipal), cuya animación está a cargo de dos comunicadores que no tienen vínculo contractual con la Alcaldía.

Frente a esta polémica, que fue revelada por Puranoticia.cl y replicada por diversos medios nacionales, la alcaldesa Virginia Reginato explicó que "por favor, no... ese es un chiste. La verdad es que no tienen por qué no serlo. Ellos son los animadores oficiales, estarán en la Quinta Vergara y animarán el Festival".

Consultada por la controversia en torno a la salida de Carlos Williams como locutor del estadio Sausalito durante los partidos de Everton, la jefa comunal planteó que "ese es un tema que no tiene nada que ver con el Festival" y recordó que "pedí a Contraloría que informe todo".

Acerca de posibles manifestaciones en el marco de Viña 2020, Reginato sostuvo que "el Festival es un ícono de la comuna y yo soy autoridad, así que estaré como he estado siempre, al igual que en todas las actividades municipales. Como autoridad, siempre daré la cara".

"Respecto a manifestaciones... bueno, trataremos de que eso no pase, porque hacerle daño al Festival es algo que nos duele", agregó la máxima autoridad comunal.

Finalmente aseguró que "la seguridad se está manejando, debemos preocuparnos de eso. El Festival es una fiesta para Viña del Mar y, por lo mismo, tomémoslo como tal".

