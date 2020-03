Rapa Nui en pie de guerra con el Gobierno y el Covid-19: Alcalde consigue ayuda, pero clama por cuarentena total

Pedro Edmunds Paoa, en conversación con Puranoticia.cl, valoró la llegada a Isla de Pascua de aviones de la FACh con insumos y repasó, una vez más y con duras palabras, al Ejecutivo.

"Ese señor que está a cargo de la salud chilena es un esquizofrénico, un loco que Piñera nombró para subir su rating". Estas fueron parte de las durísimas palabras que el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, dirigió hacia el ministro de Salud, Jaime Mañalich, debido al manejo que ha tenido la autoridad sanitaria en el marco de la emergencia generada por la propagación del coronavirus Covid-19 en Chile, y que incluso ha golpeado a la Isla de Pascua con un caso confirmado.

Y aunque más de alguno podría llegar a presumir que con el paso de las horas, con la llegada de nuevos insumos y con más medidas adoptadas en esta zona insular, podría haber alguna muestra de arrepentimiento por parte del jefe comunal, lo cierto es que no sólo mantuvo sus dichos, sino que también los justificó, ya que aseguró que gracias a ello consiguió que aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se pusieran a disposición de la comunidad local.

CONSIGUIÓ AYUDA

En conversación con Puranoticia.cl, el alcalde de Rapa Nui comentó que "lamentablemente a las autoridades nacionales hay que pegarles para que reaccionen. Gracias a eso ahora tengo avión para cuando yo quiera. Hasta ese entonces no tenía nada, no decían nada. El fin de semana pedíamos insumos, y ni una respuesta... ahora llegó de la nada un avión, dejó los insumos y se fue. En la noche va a llegar otro a buscar a un par de enfermos crónicos que tenemos que sacar. Son aviones de la FACh que gracias a ustedes, gracias a la presión que he hecho en los medios, hoy tenemos resultados".

A pesar de la buena noticia que significa para la comunidad de este territorio insular chileno el hecho de recibir insumos médicos como medicamentos, mascarillas, batas clínicas desechables, guantes, suero, kit de riñones y ropa de cirujanos desechables, para abastecer al hospital Hanga Roa, a juicio del jefe comunal aún falta una medida que adoptar en la comuna, con la que -estima- podría llegar a enfrentar de mejor manera una posible propagación del virus.

"AUTORIDADES MIEDOSAS E INCOMPETENTES"

"Lo único que falta es que las autoridades nacionales, como no tenemos autonomía, y esa es la gran dificultad que tiene un país centralizado, y cuando tienes un país centralizado y autoridades miedosas e incompetentes, peor se pone la situación. Lo que pido ahora es que se decrete el toque de queda total", explicó la autoridad del territorio que actualmente tiene un toque de queda que va entre las 14:00 y las 5:00 horas del día siguiente.

Aparte del traslado de insumos médicos, uno de los objetivos de la llegada de aviones de la FACh a la Isla de Pascua era el de enviar al continente algunas muestras de exámenes tomados a los vecinos, los cuales ya se encuentran en poder del Instituto de Salud Pública (ISP) y a la espera de conocer los resultados de unos 25 controles, a los que se sumarán otros que se enviarán en el próximo vuelo que realice la Fuerza Aérea.

Al respecto, el Alcalde de Rapa Nui dijo que "con los insumos que llegaron anoche ya estamos en condiciones de sacar las muestras localmente y saber inmediatamente si tenemos -o no- más casos. Pero igual se enviaron en el avión de hoy muestras al ISP, así que deben estar en unas 25 o 30 muestras enviadas al ISP para saber".

HOTELES SANITARIOS

Y aunque reconoció que todavía "no sabemos si hay más casos", aseguró que ya están barajando opciones en caso de que el número de contagiados aumente: "En caso de ser necesario, le echaremos una mano a los hoteles. Estamos evaluándolo, pero sería algo así como una suerte de clínica sanitaria para aislar los casos".

Finalmente, acerca del semblante y ánimo que ha podido apreciar en sus vecinos, Pedro Edmunds Paoa indicó a este medio que "la comuna está tranquila, pero nerviosa. Hay muchas cosas en juego. Yo tengo un programa de radio todos los días, al mediodía, para dar cuenta de las novedades y hay gente preocupada por la economía, por sus familias que están en Santiago, por sus hijos que fueron a estudiar y que están varados allá. Estamos muy preocupados".

Cabe recordar que a eso de las 05:30 horas de este jueves, la aerolínea LATAM realizó un nuevo vuelo especial a Rapa Nui, con 26 toneladas de carga entre insumos médicos y alimentos, principalmente, para abastecer al lugar, mientras que a su retorno la aeronave trasladó a 340 turistas varados en la isla tras el cierre del territorio, a causa de la pandemia. No obstante, aún quedan 300 personas que restan por abandonar la comuna, situación que se hará efectiva este viernes 27.

