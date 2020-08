Quillota: Vecinos acusan haber recibido cajas con alimentos "embolsados a granel" sin rotulados de resolución sanitaria ni procedencia

Situación se registró este viernes 28, a eso de las 11:00 horas, cuando los vecinos del sector San Pedro esperaban ansiosos la llegada de esta ayuda, lo que terminó en una gran decepción, y por la que presentaron un reclamo ante el Ministerio de Salud.

Con sorpresa reaccionaron vecinos de la localidad de San Pedro, en la comuna de Quillota, luego que hasta sus viviendas llegara personal de la Municipalidad a entregarles cajas de mercadería, las cuales fueron comprometidas por la administración del alcalde Luis Mella debido a que no recibieron ayuda ni en el primero ni en el segundo proceso denominado «Alimentos para Chile», del Gobierno.

Eran cerca de las 11:00 horas de este viernes 28 de agosto, cuando a las puertas llamaban los funcionarios municipales, los cuales comenzaron a hacer entrega de una caja con diversos implementos en su interior, situación que fue bien recibida por los residentes, al considerar que era una valiosa contribución que hacía la casa edilicia con miras a las dificultades que se les han presentado por la pandemia del Covid-19.

No obstante, no pasaron ni cinco minutos y los llamados a Joaquín Magnere, presidente de la junta de vecinos de esta localidad, comenzaron a llegar uno tras otro, con un denominador común: todos dudaban del contenido de las cajas. Si bien, la mayoría de los productos venía en perfecto estado, lo cierto es que tres artículos de alimentos, incluidos dentro de la ayuda, no contaban con la respectiva rotulación de envasado ni con la resolución sanitaria correspondiente.

"Alrededor de las 11:00 horas de la mañana, en las casas de la jurisdicción de la junta de vecinos Principal, de San Pedro, Quillota, se realizó la entrega de más de 40 cajas de mercadería, por parte del municipio, a las familias que habitan dicho sector", explicó Magnere en el reclamo que presentó ante la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud, documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.

El problema principal es que en dichas cajas venían tres artículos de alimentos (arroz y legumbres) sin la rotulacion respectiva de envasado y sin la resolución sanitaria, situación que los hizo pensar de inmediato en que dichos productos "fueron comprados a granel", ya que "no entregan ningún detalle de su elaboración ni fecha de vencimiento".

"Empecé a preguntar casa por casa, y todos me manifestaron su desconfianza por las cajas, que no querían aceptarla, que era peligroso hacerlo", explicó a este medio Joaquín Magnere, quien agregó que esto motivó a que "hiciéramos un reclamo ante el Ministerio de Salud por esto de la rotulación, porque esto es de lo más peligroso, por la manipulación de alimentos y por la forma en que nos llegan los productos, de lo cual no sabemos nada".

De igual forma, el presidente de la junta de vecinos de San Pedro aseguró que algunas bolsas estaban rotas, lo que lo hace pensar en que durante el trayecto hasta las viviendas se abrieron.

Además, junto al reclamo presentado ante el Ministerio de Salud, el dirigente vecinal redactó una carta para manifestarle su molestia tanto al alcalde Luis Mella como al Concejo Municipal de Quillota, órgano al cual se le informará todo lo ocurrido en el proceso, desde que acordaron la adquisición de las cajas hasta el proceso de entrega y la desconfianza que les generó el estado en el que se les entregaron los productos.

Finalmente, es menester precisar que los vecinos de San Pedro acordaron, de manera unánime, no utilizar las cajas de mercadería entregadas por la Municipalidad de Quillota, razón por la que se les pidió mantenerlas en sus domicilios hasta que puedan encontrar un lugar donde acopiarlas.

PURANOTICIA