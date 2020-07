Quillota: Concejal Mauricio Ávila inició cuarentena tras presentar síntomas asociados al Covid-19

El edil informó que el test PCR se lo tomó este viernes y está a la espera de los resultados.

El concejal de Quillota, Mauricio Ávila, informó que se encuentra a la espera del resultado examen PRC tras presentar síntomas asociados al Covid-19.

El test se lo realizó este viernes y por indicación médica comenzó a realizar la cuarentena respectiva, algo que comentó en redes sociales.

"Amig@s: por transparencia y de manera responsable les cuento que he presentado síntomas como fiebre y otros. Por indicación médica me derivaron a realizarme el exámen Covid-19. A partir de hoy me encuentro en cuarentena a la espera de los resultados. Deposito mi fé en Dios, que sea lo que Él quiera. Un gran abrazo!", escribió el edil en Facebook.

La autoridad manifestó que comenzó a sentir fiebre en aumento, dolor generalizado en el cuerpo y molestias en la garganta la noche de este jueves, por lo que se dirigió a un consultorio donde lo derivaron a tomarse el examen PCR.

"En este momento me siento muy congestionado y con dolor de cabeza, pero estoy tranquilo y esperanzado con la fe puesta en Dios, que todo va a salir bien" indicó Ávila, según consigna El Observador.

