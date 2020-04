¿Quién manda en El Tabo? Caos total en el Municipio: Alcaldesa subrogante se niega a entregar el cargo y pide intervención de Contraloría

Tras la destitución de Emilio Jorquera y luego de dos votaciones, aún no hay nuevo Alcalde en la comuna, quedando, además, al descubierto una "lucha de poderes" entre dos bandos políticos.

El pasado jueves 27 de febrero, el mundo político de la región de Valparaíso se veía remecido debido a la destitución del alcalde de El Tabo, Emilio Jorquera Romero (PPD), por "contravención grave a las normas de probidad administrativas", de acuerdo a una investigación llevada a cabo por la Contraloría General de la República.

En concreto, todo se debió a una excavación de material en la zona La Gota de la Leche, sin que ésta fuera fiscalizada por la Municipalidad de El Tabo. Esto, a juicio del órgano fiscalizador, "se realizaba en un lugar no permitido por el plano regulador comunal y el municipio tampoco cobraba derechos por esa actividad. Tampoco tenía un estudio de la cantidad de material que había sido excavado. Además, la actividad afectó al estero El Canelo".

POLÉMICAS VOTACIONES

En base a esto, el pasado jueves 26 de marzo se llevó a cabo la votación para elegir a la nueva autoridad comunal, sin embargo el proceso no llegó a puerto debido a que no se logró la mayoría absoluta, vale decir el 50% más 1 de las preferencias: el concejal Edgardo Gómez (PPD) obtuvo tres votos y el concejal Alfonso Muñoz (PS) recibió dos.

Entonces, ¿cómo continuó el proceso? A partir de esta fecha, el reglamento indica que deben pasar 10 días para que el ministro de fe cite a un segundo y definitivo Concejo Municipal extraordinario, donde los seis ediles en función deben elegir entre las dos primeras mayorías, vale decir Gómez y Muñoz.

Y esta situación finalmente se efectuó este lunes 6 de abril, pero nuevamente el proceso se vio ensombrecido debido a un voto que quedó en entredicho: el de la concejala Gloria Carrasco (RN), presidenta del Concejo Municipal, quien votó por ella misma. De esta manera, y con un resultado de tres sufragios para Edgardo Gómez y de dos para Alfonso Muñoz, se decidió llevar la votación de los concejales a Contraloría, que deberá emitir una respuesta para conocer quién será el nuevo Alcalde de El Tabo.

De momento, y a la espera de la respuesta del órgano fiscalizador, cabe considerar que la aplicación del artículo 65, inciso cuarto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, indica que al no haber mayoría absoluta "corresponde que asuma como Alcalde quien entre las opciones sea el concejal más votado en la elección popular de 2016", que en este caso es Alfonso Muñoz Aravena, del Partido Socialista.

EL PARTIDO SOCIALISTA CELEBRA

En base a esto, desde el Partido Socialista (PS) indicó que "felicitamos y respaldamos en su futura gestión y proclamamos como nuestro candidato para que enfrente su elección como alcalde en los próximos comicios municipales de abril del año 2021". De igual forma, dijeron que "rechazamos cualquier intento administrativo y/o mediático que pretenda transgredir la norma, en orden a desconocer la legalidad de la asunción al cargo".

Esta situación fue destacada por el propio concejal Alfonso Muñoz, quien en conversación con Puranoticia.cl indicó que "este martes, en Concejo Municipal ordinario, se llevaron las actas de estos dos procesos extraordinarios, se aprobaron las actas y se firmaron por los concejales, donde se reconocen los procesos. No obstante a ello, la concejala Gloria Carrasco (RN) aprueba el acta, pero no la firma. Los otros cinco concejales sí la firmamos".

Y en efecto, desde la Municipalidad de El Tabo, a través de un comunicado, indicaron que "desde el punto de vista jurídico y la interpretación de los especialistas, el trámite se ajusta a derecho. Sin embargo, para mayor claridad y respaldo legal y administrativo, tanto el desarrollo del Concejo, como la materialización de la votación de los concejales, serán consultados ante la Contraloría General de la República, organismo del cual se espera un pronunciamiento en el plazo más acotado posible, acogiendo y respetando los tiempos dispuestos".

EL CÍRCULO DE HIERRO DE EMILIO JORQUERA

Todo este proceso, que a claras luces ha sido engorroso, también podría develar un problema aún más grave en el seno del golpeado municipio de El Tabo, puesto que denuncian que esta acción de enviar la votación a Contraloría no es más que un movimiento del "círculo de hierro" del saliente Emilio Jorquera, representado por la alcaldesa (s) Lilian Medina, quien cumplía labores como Directora Jurídica; y de la secretaria municipal (s), Paula Cepeda, quien era Directora de Secpla.

"El martes en la mañana recibí un documento para que se llevara a efecto el trámite pendiente del decreto alcaldicio, que me nombra como tal, pero el argumento de la Alcaldesa (s) junto a la Secretaria Municipal (s) era que dado que la concejala (Carrasco) en el proceso no votó por ninguno de los dos candidatos, entonces no tenían cómo interpretar ese voto, por lo tanto concurrieron a Contraloría. También haría lo propio el Tribunal Electoral, por lo que dijeron que mientras no haya respuesta, no harían el decreto correspondiente", explicó Alfonso Muñoz.

Es justamente en este sentido en que el eventual próximo alcalde de El Tabo manifestó que "se está dilantando esta cosa porque hay un conflicto de interés. Ellas no quieren perder su cuento, que es entendible" y agregó que "estarían cometiendo un grave delito, dado que estarían incurriendo hasta en responsabilidades penales, dado que no han terminado con la labor que la ley les otorga, no han terminado el proceso, certificando la votación y haciendo el decreto respectivo. Podrían estar haciendo hasta usurpación de funciones porque están ejerciendo transitoriamente esos cargos".

Por ello, Muñoz anunció que "voy a iniciar las acciones correspondientes y voy a perseguir las responsabilidades administrativas y penales que quepan, porque me están provocando un grave menoscabo y vulneración a un derecho constitucional".

Cabe indicar que estas funcionarias, al no permitir que asuma el nuevo Alcalde, podrían estar incurriendo en faltas graves a la probidad administrativa, arriesgando incluso ser sumariados y eventualmente destituidas. Vale recordar también que la legislación chilena sanciona con penas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos conductas de este tipo que pueden caer en la usurpación de funciones, de parte de quien está ejerciendo transitoriamente el cargo de alcalde.

LLAMADO A LA CALMA

Producto de esta nueva controversia, la alcaldesa (s) de El Tabo, Lilian Medina, llamó a la comunidad "a estar tranquilos y a esperar el pronunciamiento de la Contraloría", agregando que "para el municipio, el acto de elección de la nueva autoridad comunal se ajusta a derecho, sin embargo hubo una situación que generó controversia y será consultada en el acto a la Contraloría, para definir a la nueva autoridad comunal".

Vale indicar que mientras se espera el pronunciamiento del órgano control, la Municipalidad de El Tabo continuará funcionando con las restricciones que han sido dispuestas por los decretos alcaldicios vigentes, además de las recomendaciones y obligaciones que rigen bajo el Código Sanitario y las disposiciones del Estado de Excepción que han sido normadas por el Gobierno.

