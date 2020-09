¿Quién asumiría como diputado por Viña y Valparaíso si renuncian Osvaldo Urrutia y Rodrigo González?

Las piezas se empiezan a mover en la UDI y en el PPD de cara a una semana en donde podrían quedar resultas la eliminación de las inhabilidades.

En los próximos días el Congreso Nacional se deberá pronunciar finalmente si aprueba ó rechaza la eliminación de las inhabilidades que afectan a una serie de cargos, como diputados y senadores además de consejeros regionales, para presentarse a las próximas elecciones municipales y parlamentarias, claramente este hecho moverá totalmente el tablero político.

Mientras algunos ya sacan cuentas de que sucederá con sus destinos sí se aprueba la eliminación de las inhabilidades, otros ya comienzan a armar un segundo panorama, quienes asumirán en los cargos que quedaran vacantes y uno de ellos en la Región de Valparaíso tiene como protagonistas a dos diputados, Osvaldo Urrutia de la UDI y Rodrigo González del PPD, ambos tendrían un mismo propósito, renunciar e ir a la elección por ser alcalde de Viña del Mar.

EL PPD A TRES BANDAS

El PPD ya tendría tres nombres para suceder a Rodrigo González en la cámara de diputados, el primero y que correría con cierta ventaja, por su relación con el actual parlamentario, es el actual consejero regional y Presidente del Consejo, Manuel Murillo, de hecho su entorno habla que prácticamente ya hay un acuerdo para que así suceda.

Pero por otro lado está Carlos Alarcón Quinteros, otro PPD hijo del emblemático locutor radial Súper 8 Alarcón, muy cercano al Senador Ricardo Lagos Weber quien vería con buenos ojos instalarlo en reemplazo de González. Mientras uno comentan en el entorno del PPD que las verdaderas intensiones de Alarcón Quinteros seguiría al menos seguir un tiempo más en el Consejo Regional, otros comentan que para no levantar "polvo" ha bajado el perfil a su verdadera intención... llegar al parlamento.

Un tercer nombre podría caer en este reemplazo, en caso de aprobarse la eliminación de las inhabilidades, se trataría de Katherine Araya, ex Seremi de Gobierno y actual Vicepresidenta Nacional del PPD, ella contaría con la maquinaria del partido.

LAS DUDAS DE LA UDI ¿SER OPORTUNISTA Ó CONSECUENTE?

Por otro lado está la UDI, en donde a diferencia de Rodrigo González que podría tener el camino más despejado para llegar directo a una papeleta e incluso renunciar cuando se inscriba su candidatura en el Servel por ahí en enero del 2021, el gremialismo tiene un camino más complejo.

Osvaldo Urrutia de la UDI tiene al frente a un férreo competidor del Chile Vamos en el frente, el ex Intendente Raúl Celis, la carta de RN para Viña del Mar y como él mismo lo afirmó está totalmente decidido a exigir una primaria en la ciudad jardín a como de lugar.

Es muy complejo que efectivamente la UDI se quede con la ciudad jardín sin una primaria, es más, la única forma que se podría legitimar una candidatura de Urrutia, señalado como continuador de la administración de Reginato y su jefa de gabinete, sería ganar una primaria a RN.

El 30 de septiembre del 2020 deberían estar inscritas las candidaturas a primarias, Raúl Celis incluso ya prepara el camino y los equipos para enfrentar la tarea de mostrar un proyecto a la ciudad que sea el pilar de aquella instancia, de hecho existe el compromiso del ex Intendente y de Renovación Nacional ponerse detrás de Urrutia sí es que logra vencer, eso sí para ello y de aprobarse la eliminación de las inhabilidades que hoy le impiden ser candidato municipal, debe renunciar al momento de inscribirse en la primarias, así quedo establecido en el proyecto que se votará en los próximos días en ambas cámaras del Congreso.

Aquí es donde la UDI estaría en una verdadera encrucijada, ser ¿consecuente ó bien oportunista?.

Son tres las cartas que podrían llegar a suceder a Urrutia en caso de cumplirse el primer escenario.

El primero de ellos es Jaime Varas, resultaría lógico entregarle un premio de consuelo a la "eterna promesa" de la UDI, sobre todo después que no prendió en Concón y que en Viña del Mar su nombre suena como candidato por "descarte" y quedo en la "B" luego de que el nombre de Osvaldo Urrutia se pusiera en la mesa.

Varas además es muy cercano al diputado Javier Macaya con muchas redes en la UDI, por lo cual como es el mismo conglomerado quien elije a un sucesor cuando un parlamentario renuncia, y lo mejor que sabe realizar el actual concejal es "lobby", podría ser una buena oportunidad para él y no quedar mirando como se le escapa una nueva oportunidad.

Por otro lado, un sector de la UDI, podría apostar por Macarena Santelices, la figura de la ex alcaldesa y ex ministra sí bien tiene proyectos personales y familiares alejada de la región, cuentan sus cercanos, podría seducirle llegar al parlamento, aunque quienes también conocen a Santelices cuentan que su prioridades hoy están más al sur del país.

Pero existe un tercer nombre y no por ser el último de esta nota el menos importante, se trata del ex alcalde de Valparaíso y ex candidato a diputado por la UDI, Jorge Castro.

El icono de la UDI del puerto solo le faltaron un poco más de 500 votos para arrebatarle justamente a Urrutia su escaño en la cámara de diputados en la pasada elección parlamentaria.

Osvaldo Urrutia fue electo con 18.198 votos, según el Servel, y Jorge Castro logró 17.684 votos, muchos más votos por ejemplo que Victor Torres de la DC, Marcelo Díaz, del mismo Rodrigo González y más votos que los Frente Amplio Camila Rojas y Jorge Brito.

Es decir Castro tendría todo el piso ciudadano para asumir su reemplazo, pero no es menor que el ex alcalde de Valparaíso ha sido aislado por el Chile Vamos, pese a que en su última gestión municipal muchos que se quedaron sin trabajo al término del primer periodo de Sebastián Piñera terminaron justamente trabajando en el Municipio de Valparaíso.

Jorge Castro además es una de las pocas figuras leales en la región a la actual presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, de hecho en la última elección interna en la zona donde arrasó la "Coca" en la Región fue justamente en Valparaíso donde su campaña interna fue supervisada por el "Negro" como comúnmente llaman al ex alcalde del Puerto.

Sí la UDI pretende mantener dos diputados en el Distrito 7 y tratar de solventar la baja de María José Hoffmann quien no puede ir a la re-elección, lo más lógico sería asegurar la votación de Valparaíso y Viña del Mar, las dos comunas más grandes del distrito. Para ello Castro es el más seguro en el Puerto, mientras Reginato, quien podría ser candidata al parlamento, ya que habría descartado la Gobernación Regional, podría asegurar los votos en Viña.

Castro y Reginato le asegurarían a la UDI dos parlamentarios al menos, pero para eso nombrar al "negro" como reemplazante de Urrutia les "allana" el camino.

Por último, Pablo Longueira, quien pretende volver a presidir las huestes del partido también es muy cercano a Jorge Castro, por ende no sería utópico que en caso de aprobarse las inhabilidades y que Osvaldo Urrutia se atreva a competir en primarias con el ex Intendente de Valparaíso Raúl Celis en Viña del Mar, uno de sus más férreos contrincantes en la última elección dentro de su mismo partido lo termine reemplazando, eso siempre y cuando en la UDI pese la "consecuencia" y no "el oportunismo" o mejor dicho gane la "meritocracia" que en caso de Castro esta avalada en los votos de la misma ciudadanía que en la "amistocracia" de los que manejan mejor el "lobby", por algo dicen que Chile cambió ¿o no?.

