Psicóloga UPLA entrega claves para que la familia minimice el estrés durante la cuarentena

Doctora Lilian Pérez Loezar recomendó hacer una reunión familiar para distribuir las tareas. Respetar los espacios de trabajo de los padres es fundamental mientras haya aislamiento a causa del Covid-19.

Como una oportunidad de encuentro calificó la doctora Lillian Pérez Loezar, especialista en Neuropsicología y Neurociencias Cognitiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la recomendación de hacer cuarentena para minimizar los contagios de Coronavirus en nuestro país.

Si bien enfatizó que quedarse en casa no es unaopción (sino algo necesario) y, por lo mismo, un hecho nuevo para todos nosotros sugirió que todos deberíamos hacer un esfuerzo para sacar lo mejor de cada uno durante este tiempo y así sortear el encierro de la mejor forma posible.

"Mentalmente decir, no tengo opción. Es decir, o me quedo aquí o me quedo aquí, Y entonces, ya que me tengo que quedar acá, doy lo mejor de mí para que esto resulte saludable... para nadie esto es habitual, porque cualquier cambio en el ser humano, provoca estrés, porque nos provoca un estado de alerta por sobre lo normal. Por lo mismo es que yo tengo que trabajar en un equipo, que es la familia".

La especialista sostuvo que, en este espacio compartido, se requiere considerar las necesidades de todos los integrantes de la familia, como adultos mayores y niños, con quienes resulta recomendable hacer una reunión para organizarse, a fin de distribuir las tareas y entender que todos están sometidos al estrés y, por lo mismo, podrían presentar ánimos alterados.

DOBLE INCERTIDUMBRE

La doctora Pérez explicó que el estrés también surge a causa de la gran incertidumbre que hay, debido a que no se sabe por cuánto tiempo se extenderá esta situación, lo que se suma a la carga que se generó a partir del 18 de octubre con el movimiento social que también nos afectó como país. Por lo tanto, a la incertidumbre política se agregó ahora la incertidumbre sanitaria, por lo cual los chilenos estamos más sensible a la alarma que generó la presencia de Coronavirus.

Con relación al comportamiento de algunos jóvenes que se rehúsan a cumplir la cuarentena, la profesional explicó que ocurre porque ellos no tienen conciencia del peligro. Por otro lado, el adolescente quiere explorar y, además, siente que nada le va a ocurrir.

Por otra parte, es necesario aclarar a niños y jóvenes que muchos papás y mamás, durante este tiempo, trabajan desde casa, y que ello requiere de su comprensión, en el sentido de respetar el espacio donde trabajan o no hacer ruido durante ese periodo, de lo contrario esto podría ser motivo de fricciones en la familia.

"Decirle al joven o al niño 'el papá estará encerrado en este espacio y está trabajando'. No porque está en la casa no está trabajando, porque muchas veces se asocia el salir al trabajo... entonces, nosotros también tenemos que darle claves claras a los jóvenes y a los niños, porque si no, el niño cree que puede llegar y entrar o meter ruido y si está en una conferencia o justo está atendiendo un cliente o un paciente, eso le va a estorbar su propio trabajo. Esas cosas son las que van crispando la relación".

Finalmente, la doctora Lilian Pérez recomendó que otra clave para sobrellevar de mejor forma esta cuarentena es distribuir las tareas del hogar, lo que debe acordarse claramente y en familia. Ya sabe entonces, este tiempo puede ser menos complejo si considera todos los puntos mencionados por la especialista. Los únicos beneficiados serán usted y su familia.

