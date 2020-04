Psicóloga de Villa Alemana reinventa atención de pacientes en forma online y garantiza "atención segura en tiempos de coronavirus"

La psicóloga clínica María Paz Davidovich debió reinventarse tras el cierre del centro médico donde trabajaba en Villa Alemana, por lo que decidió llevar su consulta al formato de videollamadas, el cual ha sido todo un éxito.

La propagación del coronavirus Covid-19 en territorio nacional ha traído consigo una serie de cambios en los chilenos, los que se manifiestan desde la manera en que saludamos a los otros como también en la forma de desempeñarse laboralmente, potenciándose de esta manera el trabajo a distancia, también conocido como teletrabajo.

Tal fue el caso de la psicóloga clínica María Paz Davidovich, profesional de la Universidad de Concepción, con 15 años de experiencia clínica, además de ser actualmente perito judicial, quien fue comunicada del cierre de su lugar de trabajo, el centro médico Ítalo Composto, ubicado en Villa Alemana, lo que significó que tuviera que pensar rápidamente en cómo continuar trabajando, teniendo muy presente que no puede abandonar a sus pacientes y sus terapias.

TERAPIA VÍA VIDEOLLAMADA

Así fue como la profesional pensó en la videollamada como solución al problema que se le presentaba. Por ello tomó su agenda, buscó el contacto de sus pacientes y los llamó a cada uno para consultarles si estaban de acuerdo en seguir con el tratamiento mediante la consulta a distancia. El resultado fue que un 95% de ellos aceptaron la idea.

Al respecto, Davidovich explicó que lo hizo "por un tema de responsabilidad social, no sólo en lo económico por los ingresos, porque los pacientes no pueden quedar con sus tratamientos cortados, ya que pueden tener recaídas, así que entonces tuve que reinventarme para atenderlos", reconociendo además que todos quedaron "encantados".

En relación a los riesgos que significa cortar una terapia, la psicóloga clínica explicó que "el coronavirus nos afecta a todos: al paciente, al psicólogo, a los adultos y a los niños, y hay pacientes que pueden estar en tratamiento, algunos compensados, otros no". Y, además, a ellos hay que sumar a quienes el virus ha afectado de sobremanera: los no pacientes.

SINTOMATOLOGÍA

Considerando la amenaza del Covid-19, tanto en pacientes como en no pacientes, la sintomatología se refleja en estados como irritabilidad, ansiedad, mal dormir, problemas para conciliar el sueño, disfunciones en términos de conductas alimentarias, entre otros síntomas causados a raíz de la pandemia que tiene en vilo al mundo entero. La profesional agrega además que en el fondo el virus ha favorecido la presencia de sintomatología en personas que antes estaban sanas y no presentaban síntomas, pero ahora si los presentan.

Estos son síntomas que "en pacientes antiguos pueden recrudecer o volver a aparecer, y que antes podían estar compensados; y en no pacientes que comenzaron a presentar síntomas".

A partir de esto, se ha reportado un aumento en la demanda de pacientes durante estos días, tal como lo afirmó Davidovich, quien señaló que "hay pacientes que estaban dados de alta o con controles cada dos o tres meses, y estaban súper bien, y ahora han recaído por este estrés que estamos viviendo todos y están presentando sintomatología más aguda".

LA CONSULTA Y SUS PACIENTES

Teniendo en cuenta que el centro médico de Villa Alemana donde trabaja se encuentra cerrado y que no puede instalar una consulta en cualquier parte, teniendo en cuenta el resguardo a la confidencialidad del caso del paciente, la psicóloga clínica comenzó a utilizar una oficina particular.

Para la profesional el lugar de trabajo y atención al paciente debe tener la suficiente privacidad y tranquilidad, "el requisito fundamental es el encuadre terapéutico, ya que no puede haber ruido, no puede pasar un niño, porque tenemos que guardar con mucho celo el tema de la confidencialidad de la información y que el paciente se sienta cómodo", explicó la experta.

Acerca de sus pacientes y el temor de que su idea de hacer terapia vía videollamada no tuviera el respaldo de adultos mayores, Davidovich confesó que también pensó en ello, pero ejemplificó lo equivocada que estaba diciendo que tiene una paciente de 70 años, a quien "le ofrecí el tema de la videollamada y accedió encantada, porque sabe que es paciente de riesgo por el coronavirus y más encima es asmática, así que estaba feliz de recibir en su casa las llamadas".

En el caso de los niños, explicó que ellos "no van a manifestar clara y verbalmente que tienen miedo a que pase esto o lo otro". De este modo, indicó que ellos lo manifestarán mediante comportamientos, por ejemplo regresivos, vale decir "que se hagan pipí, que pidan dormir en la cama de los papás o que estén más irritables, menos tolerantes".

En cuanto a los adultos, ellos tienen sintomatología clásica, como por ejemplo que "se les apriete el pecho, problemas de respirar, miedos, problemas para dormir". En ese sentido, dijo que "la gente necesita contención y es algo especial lo que estamos viviendo, porque es de todos, tanto en el paciente como en el psicólogo, pero nosotros tenemos que ponernos en el rol de terapeuta para contener y sacar adelante al paciente".

CONFUSIÓN Y NUEVOS MIEDOS

Considerando que existe la posibilidad de que las medidas sanitarias se relajen en los próximos días y que haya que volver a salir a la calle a trabajar o a estudiar, la psicóloga cree que "eso también será un punto muy importante en la sintomatología de los pacientes, porque todos tendremos algo de susto, ya que el coronavirus no desaparecerá de un día para otro".

Consultada acerca de la confusión que pueden generar las autoridades con mensajes como, por ejemplo, el ir a tomar un café con amigos, como lo señaló este lunes 20 de abril la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la profesional explicó que "es un problema porque los lineamientos tendrían que ser lo suficientemente claros para no generar estas confusiones".

"La gente no entiende muy bien hasta cuándo se puede y cuándo no; qué es lo esencial y qué no, para tomar el riesgo de salir a la calle", concluyó.

Cabe señalar que para generar consultas con María Paz Davidovich, se debe llamar al número +569 87209712, el cual será atendido por su secretaria, que tomará los datos y generará una consulta posteriormente, además de recibir consultas a su correo mariapazdavidovich@gmail.com

