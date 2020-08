Proponen liberar de pago a terrazas de cafés y restaurantes de Viña del Mar durante el desconfinamiento

Concejala Macarena Urenda trabaja en una ordenanza municipal que tiene como objetivo que los comerciantes "no tengan que invertir, pero sí puedan utilizar las terrazas".

En base a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región de Valparaíso registra un 13,4% de desocupación entre abril - junio 2020, con el rubro del comercio como una de las actividades más afectadas durante este trimestre móvil, incidido plenamente por la pandemia del Covid-19.

Teniendo esto como premisa, desde el Municipio de Viña del Mar surgió la propuesta de postergar el pago de la patente de alcoholes, que debía ser pagada en julio; lo que se suma a la prórroga de las patentes comerciales a las pequeñas y medias empresas (pymes), las cuales también vencieron en julio, pudiendo de esta forma ser pagadas en tres cuotas iguales durante octubre, noviembre y diciembre del 2020.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA TERRAZAS

Si bien, se trata de una gran ayuda para los comerciantes de la Ciudad Jardín, a los ojos de la concejala Macarena Urenda (UDI), esto no bastaba y decidió ir más allá con una propuesta: una ordenanza municipal respecto del uso de las terrazas de cafés y restaurantes de la comuna, las cuales puedan ser utilizadas una vez se levante la cuarentena y comience el paulatino regreso a la normalidad en Viña del Mar, acción llamada «Paso a paso» por el Gobierno.

En conversación con Puranoticia.cl, la edil gremialista explicó que todo se remonta al verano del 2019, cuando la administración de Virginia Reginato propuso unificar las terrazas de los restaurantes y cafés de la comuna, situación que en una primera instancia fue rechazada por los comerciantes, considerando el costo económico que acogerse a esta iniciativa les significaría.

Si bien, la acción fue aprobada mediante una ordenanda municipal, lo cierto es que nunca se llegó a aplicar. Al respecto, Urenda tomó esta idea, la modificó y la replanteó a la casa edilicia, no para hacerla efectiva como tal, sino que para que las adaptaciones necesarias a las terrazas no tuvieran costo y poder ceder dichos espacios a los locatarios.

UNA AYUDA PARA LOCATARIOS

"Yo lo replanteo en el sentido de no hacer valer esta ordenanza, sino que como hay dos crisis: la de salud, que va a requerir que cuando la gente salga a la calle, será en otras condiciones, y que cuando reabran los restaurantes, deberán reabrir en otras condiciones. Pero por otra parte, los restaurantes necesitan abrir, al igual que el comercio en general y el turismo, entonces lo que propongo es que en este nuevo concepto no se aplique esta ordenanza y se liberen los espacios", indicó la concejala afín a la adminstracion de la alcaldesa Reginato.

De igual forma, señaló que "los restaurantes, como deberán tener una exigencia mayor de metraje para aplicar la distancia física, no les bastará con su espacio interno, entonces sugiero eso, que en este contexto de post-pandemia y crisis económica no se aplique esta ordenanza, para que los comerciantes no tengan que invertir, pero sí puedan utilizar las terrazas", pudiendo de esta manera "tener una mínima rentabilidad cuando nos desconfinemos".

Consultada si esta medida beneficiaría sólo a los locatarios ubicados en el centro, la población Vergara y Reñaca, la concejala Urenda aseguró enfáticamente que "esto aplicaría para toda la ciudad, porque hace un tiempo que empezaron a surgir las terrazas en Viña del Mar y esto genera entusiasmo de la gente, que sale a tomarse un cafecito, un traguito en la terraza, pero si tú les empiezas a exigir ahora a los comerciantes, no. Ahora hay que darles facilidades para que puedan reabrir".

Finalmente, comentó que desde el Concejo Municipal "he tratado de apurar medidas que son urgentes", asegurando que respecto a esta medida, los comerciantes "lo único que quieren es que se les generen espacios, con medidas que faciliten la apertura de sus locales".

«PASO A PASO»

Cabe recordar que actualmente la comuna de Viña del Mar se encuentra en cuarentena total por tiempo indefinido. No obstante, desde el Ejecutivo se elaboró el plan «Paso a paso», que tiene como objetivo iniciar un proceso gradual de desconfinamiento, cuyo siguiente paso de la «Cuarentena» es la «Transición», etapa que permite -entre otros puntos- salir a la calle de lunes a viernes y la apertura del comercio, sólo con trabajadores que vivan en comunas que no estén en cuarentena.

Vale hacer presente que restaurantes y cafés también deberán permanecer cerrados en esta etapa de «Transición», manteniéndose así también por el siguiente paso de «Preparación». No obstante, durante la etapa de «Apertura inicial», se permitirá la atención de público en restaurantes y cafés, con un máximo del 25% de su capacidad o una distancia de al menos dos metros entre las mesas".

