Primer balance de cuarentena en Valparaíso deja a 21 detenidos

Según detalló Marcic, en la ciudad puerto ya hay 21 detenidos por no cumplir el aislamiento y no contar con los permisos, mientras que en la ciudad jardín hay cuatro, sumando 25 en la zona. Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse y no salir de sus casas.

Regiones , Sábado 13 de junio de 2020 a las 17:52 horas