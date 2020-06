Presidente del Core critica lentitud de la Corporación Municipal de Valparaíso para buscar terrenos para nuevos Cesfam

Manuel Murillo lamentó el "poco compromiso" de la Cormuval, de la que dijo que "no ha mostrado mucho interés en poder concretar las obras propuestas desde el Consejo Regional".

Un emplazamiento a las autoridades del municipio porteño para que coordine de mejor manera con la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) la ejecución de los proyectos del área de la salud, con financiamiento del Gobierno Regional, realizó el presidente del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, Manuel Murillo (PPD).

La autoridad señaló que "la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, que ha azotado con fuerza al país y a nuestra región, ha demostrado la diferencia que hay entre el sistema de salud público y privado. Es por eso que el Core ha venido gestionando de forma urgente un convenio de programación entre el Gobierno Regional de Valparaíso y el Ministerio de Salud (Gore-Minsal) por un total de $118 mil millones, que se hace cargo de esta desigualdad, materializando una cantidad de proyectos para la construcción de centros de salud primaria y también apoyando los recintos dependientes de los servicios de salud, a través de una inversión se proyecta de forma parcializada durante algunos años".

Murillo explicó que dentro del análisis para la elaboración del convenio, se han encontrado con dos dificultades: "la lentitud por parte del aparato público para ejecutar los programas y "el poco compromiso de algunas instituciones, como por ejemplo, la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), que no ha mostrado mucho interés en poder concretar las obras propuestas desde el Core para la ciudad puerto, tal como ocurre con la construcción los Cesfam de Placeres, Placilla, Cordillera y el mejoramiento de la posta rural de Laguna Verde".

En el caso de Placeres y Cordillera, existen serios problemas de terreno, ya que la Cormuval no ha informado aún en qué lugar se podrían construir estos centros, mientras que en el caso de la posta de Laguna Verde, no se puede edificar en el mismo lugar, porque se emplaza bajo la cota 30, lo cual no lo hace factible de acuerdo a la normativa legal vigente, por lo que se requiere que el municipio disponga de un nuevo terreno. Afortunadamente, en Placilla ya se contaría con el terreno.

"Es por eso que hacemos un llamado al alcalde y al Concejo Municipal de Valparaíso, para que nos ayuden a llevar a cabo estos proyectos, buscando juntos soluciones en una mesa de trabajo", indicó el presidente del cuerpo colegiado, quien agregó que "hacemos extensivo el llamado a los 37 alcaldes restantes de la región, para asumir con celeridad los compromisos necesarios para la rápida ejecución de los proyectos en cada una de las comunas, una vez que los proyectos estén listos para materializarse", concluyó.

