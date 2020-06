Presidente del Consejo Regional de Valparaíso lamentó que sólo se haya decretado cuarentena en Quillota

Manuel Murillo lamentó que "ciudades como Limache, Cartagena, Villa Alemana y Quilpué, que han tenido un aumento explosivo de contagios con Covid-19, no fueron contempladas".

El presidente del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, Manuel Murillo (PPD), señaló que "una vez más vemos que en Santiago no nos escuchan y no hay un puente directo entre las regiones y la capital, ya que debemos lamentar que otra vez una importante cantidad de comunas no han sido consideradas en cuarentena, en circunstancias que sus alcaldes y la propia ciudadanía lo ha estado pidiendo en forma urgente".

Las declaraciones fueron emitidas tras conocerse que continúan en cuarentena las comunas de San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes y San Felipe, y que sólo se suma a Quillota para entrar en este estado a partir del viernes 26.

No obstante, lamentó que "ciudades como Limache, Cartagena, Villa Alemana y Quilpué, que han tenido un aumento explosivo de los contagios con Covid-19, no fueron contempladas".

"Como Consejo Regional estamos preocupados por la forma de cómo el gobierno central hace el análisis para declarar cuarentena en unas comunas y no en otras, si los hospitales son los mismos para toda la región", señaló Murillo.

A ello agregó que "también pedimos que los controles sanitarios en los territorios con cuarentena no sólo se hagan en el centro de la ciudad, porque en los cerros algunas personas no han entendido que deben cuidarse y protegerse".

