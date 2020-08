Presidente de la DC, Fuad Chahín, por Municipales en Quilpué y caso Cardenas: "Si es que no hay primarias, lo vamos a llevar a la elección de abril"

El titular de la Democracia Cristiana le dio un fuerte espaldarazo a Christian Cárdenas tras el conflicto generado por la irrupción de un candidato del PS.

Crispados están en los ambientes entre la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista, al menos en la región de Valparaíso, luego que se conociera la intención de esta última tienda de no dejarle en bandeja la opción a Christian Cárdenas de ser el único candidato de la ex Nueva Mayoría con miras a la Elección Municipal del 11 de abril en Quilpué.

El ex Concejal y ex Gobernador de Marga Marga corría con toda la ventaja del mundo para aparecer en la papeleta, bajo el cupo de la extinta coalición que gobernó con Michelle Bachelet entre 2014 y 2018, no obstante, la irrupción del Dr. Luis Basáez, director de la Salud Municipal de Quilpué, le abrió el apetito al socialismo en la comuna, pensando en la continuidad del trabajo liderado por el alcalde Mauricio Viñambres.

Pese a que la controversia está latente en la zona, el presidente nacional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, en conversación con Puranoticia.cl, desdramatizó lo ocurrido y aseguró que Christian Cárdenas irá sí o sí a la elección.

"Si es que no hay primarias, lo vamos a llevar a la elección de abril", aseguró tajante el ex Diputado por la región de La Araucanía.

Dicho esto, Chahín continuó explicando que "nosotros vamos a llevar a Christian Cárdenas sí o sí. Queremos hacer primarias, pero si no nos dan primarias, lo vamos a inscribir directamente a la elección de abril".

De igual forma, afirmó también que "nosotros queremos primarias, en todas las comunas del país estamos disponibles, incluso donde hoy tenemos alcaldes DC en ejercicio estamos disponibles para que vayan a primarias, pero no estamos disponibles para negociar liderazgos que se han consolidado trabajando en terreno, como Christian Cárdenas, en una negociación oscura y centralista, como quieren algunos. Eso no, nosotros vamos a primarias o a abril".

Acerca de sus dichos hacia el Partido Socialista, Chahín explicó que "no quiero decir que sean chuecos, pero ya pasaron los tiempos de repartirse el país entre unos y otros, desde una negociación centralizada, de espalda a la gente".

"Hoy hay que pensar en la participación y descentralización, y por eso nosotros ofrecemos primarias en todas las comunas donde tenemos alcaldes y pedimos primarias en todos los lugares donde tenemos candidatos competitivos, como en Quilpué", agregó el jefe de la Democracia Cristiana.

Por último, insistió en que "si es que no nos quieren dar primarias, entonces nos vemos en abril".

LA DC REGIONAL SE SUMA AL ESPALDARAZO

Álex Avsolomovich Callejas, presidente regional de la Democracia Cristiana (DC) en Valparaíso también entró al debate, asegurando que el partido "tiene como candidato único en la comuna de Quilpué, proclamado y ratificado por el Consejo Nacional del Partido, al ex Concejal y ex Gobernador, Christian Cárdenas Silva".

"Estamos conscientes que él es el candidato de la centro-izquierda mejor posicionado en todas las encuestas y ante la opinión pública. Esa información, respecto a entregar el cupo de la comuna de Quilpué a otra colectividad, es absolutamenta falsa", añadió el dirigente regional de la falange.

Finalmente, Avsolomovich planteó que "el cupo de Quilpué para la Democracia Cristiana no es transable, es una prioridad y su resolución sólo se podrá zanjar a través de elecciones primarias o, bien, si los otros candidatos desisten en sus candidaturas, lo que en el caso nuestro, como PDC, no ocurrirá, porque Christian Cárdenas tiene todo nuestro respaldo".

