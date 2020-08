Presentan querella criminal contra Fiscal Claudio Rebeco a cargo de investigar causas por presunta corrupción en Municipio de Viña del Mar

En la querella además se incluye a la alcaldesa de la ciudad jardín Virginia Reginato a quien se le acusa de obtener información reservada de los casos en contra del municipio.

Un nuevo capítulo se comenzó a escribir este lunes en los llamados casos que se investigan en la justicia en torno a la gestión administrativa del municipio de Viña del Mar y que se siguen en la Unidad Anticorrupción.

En todos existe un común denominador, un mismo escenario a investigar, el municipio, lentitud en los avances de los procesos, causas presentadas el 2018 y que no se mueven del todo rápido y una serie de inquietudes que terminaron por definitivamente presentar una querella para que se investigue presuntas responsabilidades del Fiscal a cargo de la investigación y de la propia alcaldesa de la ciudad jardín quien habría tenido, según el querellante, acceso a información reservada de la carpeta investigativa.

LOS PRIMEROS HECHOS

El pasado 22 de julio de 2018, el abogado y presidente de la Fundación Viña Futuro 2030, Javier Gómez, acudió al Juzgado de Garantía de Viña del Mar para presentar una querella criminal por una serie de delitos cometidos presuntamente por funcionarios públicos, quedando la causa a investigación de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) del Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe Claudio Rebeco Muñoz. No obstante, a juicio del querellante, los avances de esta indagatoria han sido lentos, siguiendo el "patrón desde la primera querella presentada el año 2011, y que terminaron todas con la mayor impunidad".

Teniendo esto como contexto, y a dos años de presentada la acción judicial, Javier Gómez solicitó una copia de la carpeta investigativa, recordando que en la causa existen tres querellantes, ninguno de los cuales se querelló contra una persona determinada, por ende, no hay imputados. Aquí radica la controversia, pues la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, efectivamente se reconoce como no imputada en un escrito presentada por ella misma el 10 de septiembre de 2019.

INFORMACIÓN RESERVADA EN MANOS DE REGINATO

Con estos antecedentes, el presidente de la Fundación Viña Futuro 2030 asegura que en dicho documento, firmado por la propia jefa comunal viñamarina, realiza un exhaustivo análisis de la querella y del contenido de la carpeta investigativa, entre ella la declaración del 7 de febrero de 2019 de Hugo Espinoza Chacón, director de Administración y Finanzas de la Muncipalidad de Viña del Mar, lo que -según Javier Gómez- "da cuenta que la alcaldesa Reginato, sin ser querellada, ni imputada, ni interviniente, tiene acceso a información reservada o secreta contenida en la carpeta investigativa".

De igual forma, a Reginato se le habría permitido acompañar cuatro archivadores, de carácter documental, cuyos antecedentes tendrían como objetivo desvirtuar el material incriminatorio contenido en la carpeta investigativa. También se hizo presente que en la declaración de Espinoza, se da cuenta de otros hechos delictivos de otros funcionarios que no son parte en la querella, vale decir María Angélica Maldonado, jefa de gabinete de Reginato, y Pablo Staig, director de Asesoría Jurídica y ex Director (s) de Administración y Finanzas de la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

Con todos estos antecedentes expuestos, cabe hacerse una serie de preguntas: ¿Quién le estaría filtrando esta información secreta a la Alcaldesa de Viña del Mar? ¿Se le sugirio a la alcaldesa Reginato o a su defensa, hasta el momento desconocida, aportar esos antecedentes para poner término o diluir esta investigación desde el Ministerio Público? Preguntas a las que el abogado Javier Gómez manifestó "no poder entender", considerando que la jefa comunal "sin ser parte y sin tener estudios jurídicos, tenga la capacidad de adelantarse a diligencias o cuestionamientos que van surgiendo de la tramitación, que es reservada, de esta investigación".

QUERELLA CRIMINAL CONTRA FISCAL Y ALCALDESA

Pues bien, a raíz de la denuncia de todos estos hechos, Javier Gómez interpuso una querella criminal en contra del fiscal Claudio Rebeco Muñoz, contra todos quienes resulten responsables del delito de violación de secretos y delito informatico; y en contra de la alcaldesa Virginia Reginato Bozzo, por el delito de obstrucción a la investigación.

"Claramente la investigación a cargo del fiscal querellado, Claudio Rebeco Muñoz, no da las garantías de imparcialidad", dijo Javier Gómez en el documento presentado, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, justificando sus palabras no sólo en los hechos antes mencionados, sino que también suma que el persecutor ha investigado las causas de certificado de cuarto medio de Reginato, sobreseyéndolo, pese a tener "antecedentes contundentes y con múltiples diligencias esenciales pendientes".

"Igualmente ocurrió con la causa de «Horas extras» presentada el año 2012, donde el fiscal Rebeco decidió no perseverar el año 2014 y el año 2015, la Contraloría Regional detalla un listado de 443 funcionarios que defraudaban al Municipio de Viña del Mar y falsificaban sus tarjetas de ingreso y egreso, confirmando la querella que el fiscal no perseveró por no existir antecedentes que justifiquen la querella, y que hoy ante la presentación de tres querellas el año 2018, existen tres imputados en vía de ser formalizados en dicha causa ya aludida", agregó el abogado.

LAS DUDAS DE LA INVESTIGACIÓN

Además, Gómez expresó sus dudas respecto a que de los citados, además de Hugo Espinoza, sean tres funcionarios de confianza de la Alcadía los que "han participado en los delitos reiterados de fraude al Fisco, vía maquinación de horas extras, concurriendo en su comisión las agravantes de ser funcionarios públicos y de cometer el delito con abuso de confianza en virtud del cargo que se ostenta, encontrándose con su formalización pendiente". Vale decir, los testigos citados por el fiscal Rebeco para aclarar el delito son "partícipes y acusados" por el persecutor.

Cabe recordar que los únicos citados por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía, que dirige Claudio Rebeco, sean los testigos de confianza de Reginato quienes, a su vez, están en vías de ser formalizados en la arista «Horas extras». Por ello, a juicio del abogado "llama la atención" que autoridades que sí han manifestado públicamente que los presupuestos "han sido falsificados" en la Municipalidad de la Ciudad Jardín no hayan sido citadas. Al respecto, Gómez menciona a los concejales Macarena Urenda (UDI), Marcela Varas (PPD), Sandro Puebla (IND-PS), Víctor Andaur (PC) y Laura Giannici (DC); además de los diputados Rodrigo González (PPD), Daniel Verdessi (DC) y Andrés Celis (RN).

"Es llamativo el fracaso sistemático en las causas en que existen denuncias por corrupción en el Municipio de Viña del Mar, de la Unidad Anticorrupción encabezada por el querellado Claudio Rebeco Muñoz, pero que una y otra vez, Contraloría, con menos potestades, menos recursos, sin contar con facultades intrusivas, y sin contar con personal policial especialista en investigación, confirma reiteradamente la existencia de delitos graves en que participan variados funcionarios municipales", añade la acción judicial presentada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

También se habla de "ineptitud atroz" a la hora de mencionar la "negativa a utilizar facultades intrusivas en causas de corrupción con el Municipio", ya que "sería desastroso para los operadores jurídicos y para la ciudadanía que defraudaciones millonarías queden en la impunidad por, al menos, negligencia de la URAC".

Gómez, de igual forma lamenta no poder declarar en más de un año y medio, recordando que Virginia Reginato, sin ser imputada, tenga acceso a la carpeta investigativa, permitiéndole aportar "abudante prueba documental, sin saber si dicha prueba ha sido adulterada o falsificada". "Lo que es del todo claro, es que una persona que no es imputada ni interviniente, tiene acceso a material reservado, y que se tipifica el delito de violación de secretos", concluye el texto presentado por el abogado Javier Gomez.

