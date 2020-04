Preocupación por Hogares de Adulto Mayor en Región de Valparaíso: Se quedan sin recursos pese a tener fondos aprobados, pero estos no se liberan

Además se cuestiona que la autoridad sanitaria no visite en forma presencial estos centros y solo haga rondas telefónicas.

La pandemia del Coronavirus tiene en la mira a aquellas personas con más nivel de riesgo, estos son nuestros adultos mayores y la Región de Valparaíso no está exenta de aquello y tampoco está exenta del inminente riesgo y foco de contagios que se pueden transformar los Hogares de Ancianos.

De acuerdo a conversaciones con fuentes de la Seremi de Salud y del Senama, Puranoticia.cl, pudo corroborar que hasta ahora el tema en la Región de Valparaíso parece estar medianamente controlada, aunque salgan a flote otro tipo de necesidades.

La temprana decisión de adoptar medidas a mediados de marzo en los más de 170 hogares de ancianos regularizados en la región ha permitido restringir las visitas externas a estos centros y por ende reducir de buena forma las posibles fuentes de contagios de una población vulnerable al virus en mayor proporción que otro tipo de personas.

Según pudimos constatar la Seremi de Salud ha realizado un seguimiento telefónico a las diferentes residencias para monitorear el estado de los centros y al mismo tiempo poner en prácticas los protocolos de atención en caso de haber algún caso sospechoso.

El Consejero Regional Manuel Millones dijo que le "preocupa la situación de los hogares de adultos mayores en la región, por cuánto es el grupo más vulnerable ante la pandemia y funcionan en su mayoría en condiciones muy precarias y está crisis agudiza la situación de vulnerabilidad de decenas de residencias".

El Consejero Millones dice además que "esperaba que la autoridad sanitaria y Senama se constituyeran en estos centros de larga estadía y fiscalizaran en terreno el cumplimiento del protocolo elaborado por el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia en estos recintos y por cierto además reforzaran las medidas de protección y ayuda hacia los adultos mayores y también se practicarán rondas médicas".

Si bien nuestro medio no pudo obtener una información oficial por parte de la Seremi de Salud de las razones de están rondas telefónicas, sí pudimos constatar que la presencia física de personal de esta entidad en los hogares no se estaría realizando justamente para hacer cumplimiento y velar con el protocolo de que estos hogares no reciban visitas externas y así reducir el peligro de contagio.

FALTA DE RECURSOS Y MATERIAL DE PROYECCIÓN

Los hogares en la Región de Valparaíso son más de 230 establecimientos, pero tan solo alrededor de 178 cuentan con Resolución Sanitaria, existiendo un universo de al menos 60 establecimientos que se encuentran en una calidad más riesgosa y con población quizás más sensible.

La realidad que están viviendo estos centros de atención al adulto mayor desde marzo a la fecha por esta crisis es muy distinta a los meses anteriores a la llegada del Coronavirus, sí bien siempre la vulnerabilidad y la necesidad imperiosa de mejores instalaciones ha sido una característica de estos lugares, esta se ha agudizado aún más debido a la decisión de diferentes direcciones de estos establecimientos en destinar parte importante de su presupuesto a insumos de alto cuidado para el personal que atiende a los abuelitos y abuelitas residentes en estos hogares.

Por redes sociales y cadenas de mensajes de texto se conoció por ejemplo la realidad que vive un Hogar de Ancianos de la ciudad de Quillota. En el Hogar Rosa Krayer ubicado en pleno centro de la ciudad estan viviendo momento complejos debido a que incluso se están quedando sin víveres por destinar recursos a la compra de guantes y mascarillas ó delantales, material de primera necesidad en esta pandemia tanto de resguardo para los propios residentes como también de prevenir posibles contagios.

APORTE DEL CONSEJO REGIONAL QUE NO LLEGA A DESTINO

200 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Regional de Valparaíso justamente para ir en ayuda a estos hogares con insumos de primera ncedesidad en protección personal, pero estos recursos están paralizados, no llegan a destino y aún se guardan en las arcas del estado.

El Consejero Millones dice al respecto "que esto causa indignación que pese haber aprobado como consejo regional 200 millones para elementos de protección personal en los hogares de adulto mayor y habiendo transcurrido un mes de esa decisión , aún Dipres no autoriza ese gasto".

Lo concreto que sí bien hoy la Región de Valparaíso no ha tenido brotes en estos centros de atención al adulto mayor como en otras regiones del país, la urgente necesidad de liberar estos recursos y poner más atención justamente a la población de más alto riesgo es algo que la autoridad debe tener presente con acciones que puedan ir más allá de simples rondas telefónicas.

PURANOTICIA