Preocupa capacidad de Hospital de Punta Arenas ante nuevo brote de Covid-19

El aumento de casos hizo que fueran aeroevacuados seis pacientes desde el Hospital Clínico Magallanes, en Punta Arenas, hacia la región Metropolitana, Osorno y Puerto Montt.

Luego de haber estado en etapa 3, de 'Preparación', la región de Magallanes sufrió un retroceso y actualmente vive un fuerte rebrote de Covid-19 que mantiene preocupadas a las autoridades sanitarias.

Este lunes, la región alcanzó un nuevo récord de contagios, al sumar 225 nuevos casos, llegando a 1.374 casos activos. Es más, en las últimas tres semanas, Magallanes ha totalizado 2.296 casos de coronavirus, más del 50% de los contagios totales de la zona desde que se inició la pandemia.

El subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Cristián Cabrera, señaló a La Prensa Austral que "vivimos una situación de contagio sostenido, comunitario, lo cual ha llevado a que ha ido aumentando la necesidad tanto de camas críticas como de camas básicas".

Esto ha significado que las unidades de paciente crítico se han visto estresadas y hemos tenido que activar todos los sistemas para poder resolver el aumento de la demanda y tratar de liberar de la mejor manera posible las camas para que estén disponibles para la comunidad".

Por esa razón, Cabrera añadió que "hemos tenido que iniciar los traslados a las otras regiones del país".

A su vez, el director del hospital magallánico, Ricardo Contreras Faúndez, admitió que el aumento de casos "naturalmente, a nosotros nos preocupa muchísimo".

En declaraciones a 'La voz del Estrecho', Contreras admitió que "estuvimos en una etapa de preparación, fase 3, pero lamentablemente, desde allí hubo un retroceso importante que hoy nos mantiene en cuarentena total".

Como consecuencia de eso, el director del hospital admitió que "hemos evidenciado en los últimos días una mayor demanda, una mayor necesidad, incluidas las camas críticas, lo que nos preocupa muchísimo".

Contreras advirtió que "en la UCI tenemos 15 personas afectadas por el Covid-19, seis de ellas conectadas a ventilación mecánica (...) Además, deben haber alrededor de 90 hospitalizados (con Covid), aparte de las 15 personas que están en la UCI".

Sin embargo, Contreras aseguró que por ahora el hospital da abasto para enfrentar la situación, ya que "se han ido adecuando los espacios para dar respuesta a esta mayor demanda".

El establecimiento cuenta con domos para montar un hospital modular, pero por ahora no está en los planes habilitarlo. "Es un recurso, pero esperamos no tener que llegar a ocuparlo, no nos gustaría llegar a emplearlo", señaló Contreras.

