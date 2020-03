Precaria forma de detectar el Coronavirus en Región de Valparaíso: Seremi de Salud confirmó incluso que no se tomó examen a familiares de primer contagiado

Cabe consignar que la Región de Valparaíso pese a ser la segunda región del país con mayor población solo registra un caso reconocido por la autoridad y solo un centro en donde se puede verificar sí un paciente da positivo ó negativo.

Una muy baja cantidad de exámenes a posibles contagiados se están tomando en los diferentes centros hospitalarios de la Región de Valparaíso para no colapsar al único centro de la región que es capaz de dilucidar sí un posible contagiado da positivo ó negativo como portador del Coronavirus, así lo dieron a conocer fuentes del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y del Hospital Van Buren de Valparaíso.

Cabe consignar que mientras la Región Metropolitana tiene más de 150 casos detectados desde el pasado 3 de marzo, día cero de la llegada del Conavid-19 al país en la Región de Valparaíso, la segunda en cantidad de habitantes del país, solo tiene un caso detectado.

También es necesario consignar que en la Región Metropolitana la capacidad para hacer los exámenes es mayor a la existente en la Región de Valparaíso en donde hasta este domingo solo existía un lugar capaz de verificar si una muestra da positivo ó negativo, y está ubicada en la localidad de San Felipe, específicamente en el Hospital San Camilo.

Así lo reconoció el propio Seremi de Salud de Valparaíso Francisco Álvarez a Puranoticia.cl, reconociendo además que recién en las próximas semanas quedaran habilitados otros puntos en la región de Valparaíso.

"Como Autoridad Sanitaria estamos trabajando intensamente en la detección de casos del coronavirus en la región, siendo relevante la labor cumplida por el laboratorio del hospital San Camilo de San Felipe y el Instituto de Salud Pública, con los que se ha podido dar respuesta de la manera necesaria, a los requerimientos que nos ha presentado esta situación de emergencia. Es importante destacar que el Hospital San Camilo, fue de los primeros seis centros a nivel nacional validados por Instituto de Salud Pública para confirmar o descartar casos de coronavirus COVID-19".

TOMA DE EXAMENES REDUCIDA SOLO A PERSONAS CON SINTOMAS

Fuentes desde el interior del Hospital Carlos Van Buren cuentan que el procedimiento para la toma de muestras a posibles contagiados es reducida y solo se toma examen a personas que cumplan con un checklist de diferentes síntomas, recién ahí y con la autorización de la máxima autoridad sanitaria se toma el examen, antes no se hace.

Luego la muestra se manda a través de un chofer ó vía courrier hasta el Hospital San Camilo ó bien al Instituto de Salud Pública y el resultado puede tardar entre 12 a 24 horas, situación que también fue ratificada por el Seremi de Salud a nuestro medio.

"Actualmente, desde que se activa un protocolo por un posible caso sospechoso, hasta saber el resultado del examen realizado, el tiempo promedio es entre 12 y 24 horas" dijo Francisco Álvarez.

NO SE TOMARON EXAMENES A LOS FAMILIARES DEL PRIMER CONTAGIADO EN VALPARAISO

El modus operandi de las toma de exámenes a posibles contagiados y como una forma de no colapsar el débil sistema que se encuentra instalado en la Región de Valparaíso es que solamente se realiza a personas que tengan los síntomas del virus, de hecho la mañana de este martes cuando al propio Seremi de Salud Francisco Alvarez se le consulta por el estado de los familiares del primer caso detectado en la Región de Valparaíso él contesta que "no han tenido síntomas".

Puranoticia.cl le preguntó directamente al Seremi de Salud sí se le había hecho el examen para saber si estaban o no contagiados a los familiares y él contestó "Los exámenes se realizan a personas con síntomas. No a personas sin síntomas" confirmando que efectivamente no les realizó el examen.

Cabe consignar que cuando se dio a conocer el primer caso en Chile en la ciudad de Talca, lo primero que hizo la autoridad sanitaria es justamente tomar examen a sus familiares, de hecho justamente ahí apareció el segundo caso en el país de Coronavirus.

PASAJEROS DEL CRUCERO TAMBIEN SIN EXAMENES DE DETECCIÓN

Lo mismo pasó con los más de 65 chilenos que estuvieron por más de 15 días en un crucero y que esta mañana de martes bajaron en Valparaíso, no quedó claro sí a estas personas que compartieron con otros miles de pasajeros de otros países del mundo se les hizo ó se les hará el examen para saber sí están contagiados, el Seremi solo se remitió a hablar del pasaporte de salud y del uso de mascarillas a su bajada del barco, también dijo que los pasajeros no habían presentados síntomas, ante la pregunta directa de nuestro medio volvió a contestar que "Los exámenes se realizan a personas con síntomas".

POCA CAPACIDAD PARA ANALIZAR EXAMENES

Sí bien no hay claridad de cuál es la verdadera capacidad que se cuenta en la Región de Valparaíso para la realización de exámenes conocedores del sistema de salud, doctores y participantes de la línea logística cuentan a Puranoticia.cl que con suerte se podría llegar a 100 resultados diarios con la infraestructura instalada en el Hospital San Camilo, en donde incluso se desconoce sí existe turno de 24 horas para esta contingencia a la hora de sacar resultados, de ahí se desprende que la autoridad de la Región de Valparaíso solo este tomando exámenes a personas con síntomas, aunque él mismo dijo que este sería un formato nacional y no solo de la Región de Valparaíso.

POCA CLARIDAD EN LAS CIFRAS DE CONTAGIADOS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO

Conocido el modus operandi le preguntamos entonces al Seremi de Salud Francisco Alvarez que "entonces podemos definir que en la región de Valparaíso podrían haber muchos casos de coronavirus no detectados, como los familiares del primer individuo, pero que solo el examen se hará a los que tienen síntomas. Esto pone en duda las cifras de un solo contagiado, deberíamos hablar de solo un contagiado con síntomas y muchos sin sintomas, es así?.

Ante esto el Seremi nos respondió "No. Esa aseveración es falsa". Agregando que "los contactos se aíslan y quedan bajo asilamiento hasta completar 14 días, si dentro de esos días presentan síntomas, se activa el protocolo y es derivado rápidamente al centro asistencial más cercano para asilamiento y toma de muestra para determinar si los síntomas corresponden a Covid-19 o no. Es un protocolo que se aplica a nivel nacional".

Finaliza diciendo el Seremi de Salud que hasta este momento se han descartado 55 casos sospechosos y están bajo vigilancia 600 personas. "De las personas que han estado en vigilancia, sólo una presento síntomas, la cual se activo el protocolo y en menos de 24 horas se descarto de presentase Covid-19 y solo se trataba de un resfriado común".

Cabe consignar que el único caso detectado actualmente en la región no estaba bajo vigilancia y que llegó a un centro privado de salud, específicamente la Clínica Ciudad del Mar.

CONTAGIO PUEDE DARSE ANTES DE MOSTRAR SINTOMAS

Sin duda una de las situaciones en donde Chile debe sacar ejemplos es lo que sucede en otros países que nos llevan la delantera en esta pandemia mundial. Diversos Investigadores de Bélgica y Países Bajos determinaron que un paciente medio transmite el virus a otra persona en un período de tiempo similar (unos 4 o 5 días).

Eso significa que "una proporción importante de la transmisión parece ocurrir antes de la aparición de los síntomas", han concluido los investigadores, situación que al menos en la Región de Valparaíso solo conoceremos a un contagiado cuando tenga síntomas, de acuerdo a lo descrito por la máxima autoridad regional de salud, el Seremi Francisco Alvarez.

NUEVOS CENTROS DE DETECCIÓN DEL VIRUS EN LA REGIÓN

El senador Francisco Chahuán fue categórico el pasado domingo en la noche cuando dio a conocer la grave falencia que estaba contando la Región de Valparaíso de contar con solo un centro en donde se podría verificar si una persona estaba contagiada o no de Coronavirus.

Chahuán solicitó la noche de este domingo que a la brevedad se debe habilitar un segundo Hospital al menos capaz de detectar el virus, sobre todo teniendo en cuenta la densidad poblacional que existe en la Región de Valparaíso.

Alvarez dijo sobre este punto que "ya está operativo y funcionando el laboratorio de la Universidad de Valparaíso y en los próximos días se habilitarán dos centros más: el hospital Carlos Van Buren y el hospital Hanga Roa. Si es necesario, se habilitarán nuevos centros".

Por su parte la diputada Camila Flores dijo que esta situación que quedo develada el pasado domingo por la publicación de Puranoticia.cl "le parece impresentable que la segunda región más grande del país que tiene según el último censo más de un millón ochocientas mil personas no tenga en cada uno de los recintos hospitalarios un lugar habilitado para poder tener los resultados negativo o positivo del examen del coronavirus. No puede ser que una región tan grande con puntos tan distantes entre sí no tenga las condiciones necesarias para poder enfrentar esta emergencia".

La parlamentaria hizo un llamado al Gobierno y al Ministerio de Salud para que se hagan cargo de esta situación, "porque no es posible que la Región de Valparaíso no cuente más que con el Hospital San Camilo de San Felipe para detectar contagiados", sin duda para Camila Flores esta situación es de máxima gravedad y es urgente, finaliza diciendo que "necesitamos que el Estado de Chile entregue las garantías a todos los habitantes de nuestro país y estás garantías no se están cumpliendo en la Región de Valparaíso".

