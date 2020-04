Por videoconferencia, Alcaldesa de Viña del Mar fiscalizó controles policiales en Reñaca

Reginato indicó que "esperemos que de una vez por todas, la gente tome conciencia de la importancia que tiene para todos acatar la instrucciones de quedarse en sus casas".

A través de un contacto por videoconferencia, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y el prefecto de Carabineros, coronel Roberto Troncoso, supervisaron a distancia la labor de fiscalización que la policía uniformada realizó en Reñaca, para controlar a personas que eventualmente permanecen en segundasviviendas en la zona costera de la región.

La acción responde a la orden emanada por las autoridades gubernamentales de no trasladarse a zonas costeras y casas en otros lugares distintos a su lugar de residencia oficial, en el marco de las medidas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus Covid-19, de manera que las personas se mantengan en sus ciudades de origen cumpliendo cuarentena o aislamiento social.

La alcaldesa, junto con valorar este tipo de controles, indicó que "esperemos que de una vez por todas, la gente tome conciencia de la importancia que tiene para todos acatar la instrucciones de quedarse en sus casas y no trasladarse a otros lugares por el bien de todos. Estamos en una situación complicada y lamentablemente hay personas que no entienden, y por eso hay que realizar ese tipo de controles para verificar que quienes transitan por la calles de Viña del Mar efectivamente viven en ella o ciudades vecinas y no vienen a vacacionar", indicó al alcaldesa.

En este sentido el municipio de Viña del Mar, en el marco de la campaña "Por esta vez no vengas a Viña", hizo un llamado a no visitar la ciudad, con el objetivo de concientizar a los eventuales visitantes que tienen una segunda vivienda y público en general, a no viajar a otras comunas durante la emergencia sanitaria y así proteger la salud de toda la comunidad.

Al respecto, el prefecto indicó que "nosotros como Prefectura de Viña del Mar, entendiendo la importancia de controlar la presencia de personas, además de los cordones sanitarios, tenemos un segundo filtro en Reñaca, Agua Santa y 1 Norte, y hemos estado colaborando con el Ministerio de Salud respecto a segunda vivienda y ayer devolvimos a muchas personas que venían desde Santiago, de acuerdo a la legislación del artículo 318 del Código Penal".

Durante el contacto también participaron el jefe de la PDI de Viña del Mar, subprefecto Delfín Olguín, y la directora del Departamento de Seguridad Pública del municipio Patricia Leiva.

En la oportunidad también se informó la casi nula presencia de personas en las playas y por el borde costero.

