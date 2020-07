Polémica en Viña del Mar tras vídeo difundido con fuerte agresión verbal de ex concejal de la UDI a personal del Aseo

Durante el día sábado en redes sociales fue difundido una grabación en donde se aprecia al ex concejal de la UDI Tito Livio Moggia agrediendo verbalmente a un chofer del servicio de Aseo en la comuna de Viña del Mar.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Este sábado en redes sociales se difundió un vídeo grabado por el chofer de un camión de aseo de la ciudad de Viña del Mar en donde se aprecia a una persona que de forma muy prepotente agrede verbalmente a un trabajador del aseo que lo grababa con su celular.

El vídeo es protagonizado por el empresario inmobiliario y ex concejal de la UDI por Viña del Mar Tito Livio Moggia quien increpa al trabajador del aseo, según su explicación, luego que el primero se negará hacer retiro del sector de un contenedor de basura para desperdicios de ramas en el sector y a quien solicita algún número de algún supervisor.

"Yo le dije al chofer que me diera el nombre del supervisor y el teléfono para hablar con él para que saquen eso de acá, entonces se negó", según publicó este domingo Radio Bio Bio.

Este era el estado del lugar y lo que hizo que el ex concejal increpara al personal del aseo perteneciente al municipio de Viña del Mar.

El aludido tras la negativa del retiro de la basura que habría quedado en el lugar tras llevarse la denominada "batea de basura" por parte del personal de aseo, encara al trabajador quien lo grababa con su celular desde el camión, es aquí donde se produce un áspero dialogo que termina con descalificaciones por parte del ex concejal, mientras que los trabajadores del aseo acusaban en el registro que el aludido estaba en "estado de ebriedad" e incluso le lanzan una broma al final del registro audiovisual que enciende aún más los ánimos.

PARTES DEL DIÁLOGO

"Tú me estai poniendo mierda acá y yo no te voy aceptar que pongai está mierda entendí", luego el chofer del camión quien sostenía su teléfono celular apuntando hacía el ex concejal dice en el audio del vídeo "acá nos están insultando aquí, si nosotros somos trabajadores no más".

Luego el ex concejal le dice "avísele a sus jefes que no quiero esta huea acá... me entendió y si no lo sacan, sí llega a venir de nuevo... nos vamos a ver a las pata" y en ese instante Tito Livio Moggia toma la puerta del camión y se la cierra al chofer en su rostro, mientras este último en el audio le decía "me está amenazando" en tono de pregunta.

Ante esta situación que está registrado en el vídeo que puede ver en la parte superior de esta nota se aprecia que el ex concejal de la UDI le responde nuevamente al chofer diciendo "bien amenazado hueón".

Un segundo acompañante del camión de aseo se escucha en el audio que le dice "usted no pesa" además de aludir a un presunto "estado de ebriedad" que acusa habría tenido el ex concejal al momento de encararlo.

Luego el vídeo muestra a una mujer que estaba junto al empresario inmobiliario quien dice "no pesa... averíguate quien es primero".

En ese momento se aprecia en el registro audiovisual que tanto el ex concejal como la mujer que lo acompañaban se alejan del camión, mientras que ambos trabajadores con el teléfono en mano grabando vuelven a reiterarle "me da lo mismo señora... esta bajo estado de ebriedad" y le reiteran "estamos trabajando señora" y finalizan gritándole desde el camión al ex concejal "te mandó saludo el ceverino" ante lo cual Tito Livio Moggia se devuelve y los trata de "rotito" frase que no se escucha bien en el vídeo debido a que los trabajadores del aseo ya había subido el vidrio del camión desde donde seguían grabando, pero que sí se encargan de dejarlo grabado terminando con una frase aludiendo que diariamente reciben un trato de esta forma.

VIDEO SE VIRALIZA

Tras la grabación del vídeo, este fue viralizado rápidamente y comenzaron a reconocer a su protagonista, de hecho publicaron su nombre completo y dirección del empresario y ex concejal quien reside en Viña del Mar condenando el actuar que quedó registrado en el vídeo e incluso hubo llamados para ir a funarlo a su propio domicilio ubicado en el sector de las Golondrinas en Viña del Mar.

En su defensa Tito Livio Moggia cuenta que su enojo se produce por el actuar del personal de aseo que no quiso retirar del lugar la basura que quedó en el suelo y que lo empezaron a increpar y en ese momento dice él "me enojé de mala manera, cierto, lo reconozco y pido disculpas por eso. No fue la forma", sostuvo según publicó Radio Bio Bio.

ALCALDESA REGINATO CONDENA EL HECHO

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, manifestó su "rechazo a la actitud prepotente de un vecino de Viña del Mar".

"Estoy profundamente molesta por esta situación que afectó a funcionarios del aseo y que se viralizó en redes sociales. Condeno enérgicamente esta actitud, especialmente en esta época de emergencia sanitaria, en la que nuestros funcionarios de aseo han arriesgado sus vidas para mantener las condiciones sanitarias de la comuna durante la pandemia", expresó la jefa comunal.

La alcaldesa afirmó tajante que "ningún trabajador merece el trato al que fueron sometidos. Por lo mismo, evaluaremos las acciones a seguir para defenderlos como corresponde y merecen".

DIPUTADO CELIS ALUDE AL CHILE "QUE NO QUEREMOS"

Por último el Diputado Andrés Celis dijo que "la reacción de este vecino y, que fuera concejal de Viña del Mar, nos muestra un Chile que no queremos, un Chile en donde las personas pudieran valer menos por su educación, su trabajo o su situación económica".

"Condeno enérgicamente estos malos tratos y mucho más que se hagan contra personal de aseo, quienes cumplen una importante función y no han abandonado a ningún vecino en estos tiempos de pandemia, exponiendo su salud por el bienestar de todos y todas", adujo.

PURANOTICIA