Plan de Semana Santa incluirá patrullajes terrestres, aéreos y marítimos en la región de Valparaíso

Defensa aseguró que también habrá especial atención con el uso de las segundas viviendas con usos recreacionales,

Autoridades de la región de Valparaíso ya pusieron en marcha el Plan de Semana Santa 2020, con el cual buscan evitar que lleguen turistas a la zona y combatir de esta manera la propagación del coronavirus Covid-19.

En concreto, se efectuarán puntos de control sanitarios, fiscalización de segunda vivienda, patrullajes preventivos, vigilancia de infraestructura crítica, apoyo a la comunidad en las filas, control de cumplimiento de cuarentena, fiscalización sanitaria, patrullajes aéreos y patrullajes marítimos por el litoral.

De igual forma, en terminales marítimos se verificará que quienes expendan productos del mar lo hagan de buena manera.

El jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, explicó que "estamos desarrollando, junto a todos los organismos, un tremendo esfuerzo humano y material".

"Todos estamos funcionando, pero nos falta un elemento fundamental: usted. ¿Y cómo nos puede ayudar? Cumpliendo las medidas que la autoridad sanitaria dispone. Cuando haya largas filas, muchas veces inevitables, mantenga un metro de distancia. Necesitamos que cumpla. Estamos ayudando, pero si no hay personal militar, no esperen a que llegue. Si no tiene que salir, no salga. Ustedes son el eslabón que necesitamos sumar para que el plan de Semana Santa sea estupendo", agregó el oficial de la Armada.

En cuanto a la a la fiscalización al uso de segunda vivienda, el contraalmirante Marcic indicó que "se diseñó un protocolo que da cuenta de que cualquier persona que tenga conocimiento de que hay otra usando su segunda vivienda con fines recreacionales, se puede acercar a cualquier comisaría o carabinero que esté cerca suyo. Haga la denuncia, y llegará a la Seremi de Salud. Vamos a emitir este mismo protocolo escrito. Denuncie a Carabineros si está seguro".

PURANOTICIA