Piden celeridad al SML para identificar a cadáveres hallados tras incendio en Hites de Valparaíso

Diputado Celis señaló que le preocupan las circunstancias en que fallecieron, la demora y el hecho que "pueden existir familiares buscándolos y aún no tenemos certeza de quiénes son".

El diputado Andrés Celis, representante del distrito 7 y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, ofició a la Fiscalía Regional de Valparaíso y al Servicio Médico Legal, para que se le informe y dé celeridad a la investigación que se realiza por el caso de las dos cadáveres encontrados en la tienda Hites, ubicada en la calle Condell de Valparaíso.

El local fue incendiado el pasado 18 de noviembre, en medio de las manifestaciones y desórdenes, en el marco del estallido social. Poco más de un mes después, el 21 de diciembre, el gerente ingresó para verificar los daños estructurales, y encontró dos cuerpos en avanzado estado de descomposición.

"Me preocupan no sólo las circunstancias en que fallecieron y la demora en encontrar sus cuerpos, sino que de sobremanera, el hecho de que pueden existir familiares buscándolos y aún no tenemos certeza de quiénes son. Espero, que al tratarse de un hecho público y de gran conmoción, podamos obtener información y lograr de alguna manera celeridad en este caso", afirmó Celis.

Para el parlamentario, "es claro que se trató de un hecho riesgoso para los vecinos y, por cierto, para las dos personas que resultaron fallecidas en el lugar. Es imprescindible que sepamos qué ocurrió allí, no es posible que se queme un edificio, y que recién al mes se encuentren en su interior dos cuerpos y que después de cuatro meses, aún no sepamos con certeza su identidad o al menos sólo haya trascendido la de una de ellos", continuó Celis.

"Oficié al SML en Valparaíso y al Ministerio Público, para fiscalizar las acciones que cada una de estas instituciones han realizado, para determinar las identidades de los fallecidos y si aplicarán algún procedimiento o protocolo específico en la investigación, en el caso de la Fiscalía", agregó.

Por último, sostuvo que "tengo claro que puede que se escuden en que soy un tercero pidiendo información sobre un caso particular, pero no puedo quedar indiferente ante el sufrimiento de esas familias que puede que aún los busquen".

PURANOTICIA