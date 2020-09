Piden adelantar inicio del cordón sanitario de Fiestas Patrias en la región de Valparaíso

Medida comenzará a regir desde el 17 de septiembre, algo que a juicio de la diputada Carolina Marzán es tardío pues muchas personas ya están arribando a la zona.

El seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, informó que se establecería un cordón sanitario en el Gran Valparaíso a partir del 17 de septiembre, en el marco de las Fiestas Patrias.

Sin embargo, para la diputada del PPD, Carolina Marzán, esto no es suficiente, pues "ya hemos tenido denuncia en las comunas que no están en cuarentena de que estarían llegando familias a las segundas viviendas y los habitantes de las comunas costeras temen que este ingreso aumente en Fiestas Patrias".

"Creemos que el cordón sanitario en el Gran Valparaíso debería comenzar el fin de semana anterior, hay que considerar que muchas personas pueden trasladarse por estar cumpliendo labores de manera remota. Bajo esta idea, no sólo está la preocupación de las segundas viviendas, respecto de las que esperamos que haya una fiscalización minuciosa, sino también el aumento en las visitas que llegarán a las comunas que están en la fase 2 y 3. Lo que se podría traducir en aumento de contagios que no está siendo contralado como esperaríamos", comentó la parlamentaria.

Asimismo, Marzán señaló "creemos que las autorizaciones que se están entregando donde se permite las visitas entre familiares en las Fiestas Patrias no son correctas, es jugar con la salud pública y seguridad de las personas. Durante estos días el virus no desaparece, ni tampoco ataca con menor intensidad. Solo cinco comunas de la región estarán confinadas, mientras el resto tendrán permisos y habrá tránsito entre ellas, en comunas que no hemos visto disminución de casos como se esperaría".

"Si hay ciudades en proceso de desconfinamiento deben seguir en este camino y no fijar días excepcionales en que se otorga mayores libertades sin justificación sanitaria. Insisto, flexibilizar las medidas en un contexto en el que tenemos un alto número de contagiados diarios, es un error que podríamos lamentar, en vez de avanzar para permitir que se reactive la economía sobre todo en los pequeños comerciantes vamos a retroceder", agregó.

