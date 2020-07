Personal del Hospital Carlos van Buren ha realizado a la fecha 30 operaciones quirúrgicas en el Buque Sargento Aldea

Debido al fuerte brote de Covid-19 que ha afectado a la región y a la saturación de los recintos hospitalarios el Buque de la Armada se convirtió en un apoyo importante en la zona.

Producto de la reestructuración que el Hospital Carlos van Buren ha debido implementar para enfrentar la pandemia, el centro asistencial quedó restringido para realizar intervenciones quirúrgicas en sus dependencias, por tal motivo, con la colaboración de la Armada de Chile, surgió la posibilidad de concretar la atención de pacientes en lista de espera en el Buque Sargento Aldea, dispuesto por la Marina.

De acuerdo al centro asistencial, ya ha se han concretado 30 intervenciones de cirugía de traumatología, ginecología y otorrinolaringología.

El Subdirector Asistencial del Hospital Carlos van Buren, Dr. Mauricio Cancino, sostuvo que "en tiempos de pandemia en que ejecutamos la reestructuración de las unidades quirúrgicas para dar prioridad al covid, advertimos la necesidad de dar cobertura a aquellos pacientes que estaban en lista de espera quirúrgica, es por ello que desplegamos este enorme esfuerzo como hospital al desplazar nuestros equipos quirúrgicos hacia los pabellones facilitados por la Armada de Chile a bordo del buque Sargento Aldea".

Cancino destacó la alianza realizada con la Armada, la cual según sus palabras permitió que el hospital estuviese a la altura de las circunstancias, pudiendo así ayudar a decenas de porteños que se encontraban en las listas de espera.

Desde el inicio de la cooperación entre ambas instituciones, el equipo medico del hospital ha realizado un total de 30 cirugías quirúrgicas a bordo del Buque Sargento Aldea, intervenciones que han contado con la participación de los servicios de Traumatología, Ginecología, Otorrinolaringología, Anestesia, Pabellón Central, Movilización, Lista de Espera Quirúrgica, Prevención de Riesgos, Alimentación, Informática y Gestión global y Recaudación, bajo la coordinación de la matrona Marlene Riegel. Las cirugías corresponden a 26 traumatológicas, 2 ginecológicas y 2 otorrinolaringológicas.

Bajo este contexto, la jefa de la Unidad de Patología Mamaria del HCVB, Dra. Paola Acuña, junto a su equipo, realizó dos cirugías mamarias, tras las operaciones, la ginecóloga afirmó que "fue una experiencia muy buena, tuvimos que hacer un trabajo multidisciplinario y con muchas ganas, en este caso, lo puedo decir con mucha felicidad, liderado por varias mujeres en el equipo de matroneria, enfermería y médicos, logramos operar a dos mujeres, no tuvimos ningún problema, el equipo de anestesia no falló absolutamente en nada, las pacientes no tuvieron ningún incidente en sus cirugías".

Por su parte, los pacientes se han mostrado conformes con la atención recibida a bordo de la embarcación, Ángela Núñez, vecina del cerro Alegre, fue intervenida por el equipo de Traumatología comentó "La atención muy buena, excelente, me anestesiaron y en el barco no sentí nada, me mareé un poco pero no tanto, fue una tremenda experiencia, inolvidable, no se envidia nada a ninguna clínica".

