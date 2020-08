Permisos de filmación en Valparaíso: Contraloría devela nuevas fallas de la administración Sharp

Permisos otorgados a The Roots Spa y Compañía de Films Ltda. no fueron formalizados en acto administrativo, y no consta que los entregados a Productora H Films Spa y Productora Audiovisual Mutante Films hayan sido sometidos a la evaluación del Comité de Permisos y Concesiones.

