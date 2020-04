Permisos de circulación 2020: Villa Alemana ha recibido el pago del 45% de las patentes

De esta manera, han logrado recaudar $640 millones, a diferencia del año 2019, cuando a la misma fecha recibieron $1.400 millones.

La postergación del plazo para pagar los permisos de circulación 2020 ha sido tema durante toda la semana en el país, considerando que este martes 31 de marzo vencía originalmente el plazo, pero que debido a la contingencia sanitaria, que ha derivado en una crisis económica, se decidió postergar para el 30 de junio.

No obstante, esta situación no resultó tan fácil como suena, puesto que algunos alcaldes, como Evelyn Matthei, de Providencia, plantearon que si no se pagaba el permiso de circulación este martes 31 de marzo, se les cobrarían multas e intereses, además que no podrían pagarlo en dos cuotas, como regularmente se hace.

LEER TAMBIÉN: Polémica por pago de patentes de autos: Evelyn Matthei y Luis Mella hablan de pago de intereses y multas, mientras que Andres Longton habla de "interpretación errada".

Por ello, el presidente Sebastián Piñera envió un veto sustitutivo de este proyecto, que permitió eliminar el pago de los intereses y los reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo, previa aprobación de las Cámaras de Diputados y del Senado.

En base a todos estos antecedentes, el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, abordó lo que fue la polémica y se refirió también a cómo la postergación del pago podría mermar en los recursos de la Municipalidad.

En primer lugar, la autoridad comunal indicó que han recibido el pago del 45% de las patentes, recaudando $640 millones, a diferencia del año 2019, cuando a la misma fecha recibieron $1.400 millones.

"En lo inmediato, dado el orden financiero que tenemos en el municipio, no nos afecta, porque tenemos recursos suficientes para enfrentar todos nuestros servicios de pago", comenzó el jefe comunal.

Sin embargo, sostuvo que "en el mediano plazo, si la comunidad cancela los permisos en el nuevo periodo definido para eso, lo que podría ocurrir es que se atrasen las transferencias de los recursos del fondo común municipal a nosotros".

LEER TAMBIÉN: Presidente Piñera zanja polémica por permisos de circulación: elimina multas e intereses y mantiene dos cuotas.

"Si de nuestro universo de 23 mil patentes que tenemos en la comuna, un número importante hubiera pagado en otras, ese hecho sí podría significar una merma de ingresos, pero eso no tiene que ver con el proyecto de ley en sí mismo, sino que con el colapso que éste generó", añadió Sabat.

Además, señaló que "lo importante es cuidar los gastos que estamos ejecutando en estos meses. Tendremos que ser más cuidadosos en el gasto versus los ingresos y esa es una dificultad, porque dada la situación sanitaria que vive el país, evidentemente estamos generando gastos no contemplados. Por eso es importante tener conciencia que tendremos que hacer ajustes en el presupuesto, siendo prioritarias las medidas que vayan en ayuda social y la salud de las personas".

PURANOTICIA