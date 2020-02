¿Pérdida económica ó inversión social?: Alcalde Mella explica por qué la Expo Quillota 2020 generó un déficit de más de 138 millones de pesos a las arcas municipales

Casi 400 millones de pesos costó la Feria, municipio no alcanzó a recuperar dineros y deberá desembolsar de sus arcas más de 138 millones de pesos sumando a ello más de 50 millones de pesos que entregó el Gobierno Regional.

Poniendo el acento en que se trata de una "inversión social", no de una "pérdida económica", el alcalde de Quillota, Luis Mella, dio cuenta a menos de 24 horas de publicado la nota de Puranoticia.cl sobre los cuestionamientos que realiza Contraloría de lo que significó el desarrollo de la tradicional Expo Quillota, cinco días de música, humor y emprendimiento que tuvieron una baja considerable en la afluencia de público, lo que significó que la Municipalidad que administra tuviera que desembolsar un subsidio de más de $138 millones ($138.895.000), vale decir, más del doble de los $60 millones que le costó a la entidad edilicia el subsidio de la última Expo Quillota 2018.

En total, la actividad tuvo un costo de $397 millones ($397.000.395), de los cuales se tenía presupuestado que a la Alcaldía le costarían $90 millones, tomando en consideración el cambio de fecha producto del estallido social y que tres de los cinco días serían en jornada laboral, lo que hacía presumir una baja en la llegada de público. No obstante, a estos factores, que sí incidieron, también se sumó la menor llegada de asistentes debido a la funa organizada en el primer día de Expo Quillota, donde se generaron barricadas, corridas y enfrentamientos con Carabineros en las afueras del recinto deportivo.

SUBSIDIO MUNICIPAL

De esta manera, de las 63 mil personas contabilizadas que participaron del evento el año 2018 -sin considerar a los niños, que fueron cerca de 10 mil-, la cifra de 73 mil asistentes difiere considerablemente de las 51.132 que finalmente llegaron hasta el Lucio Fariña este 2020, dejando un ingreso de $126 millones ($126.098.450). Según Mella, este factor fue fundamental a la hora de hacer el balance económico del evento.

"La Expo vale cerca de $400 millones. La Expo recupera la inversión mediante las entradas y hay escenarios muy claros que trabajamos: si venía muchísima gente, puede que el subisidio municipal sea $0. Pero para eso necesitábamos que hubieran venido más de 75 mil personas. Si iba igual cantidad de gente que el año anterior (2018), el subsidio municipal iba a llegar a $60 millones, pero al momento de cambiarse la fecha, nuestro productor general nos pidió $30 millones más proyectando que el diferencial iba a ser de $90 millones. Lo nuevo es que no fueron $60 ni $90 millones, sino que $130 y fracción, porque fue menos gente y el subisdio fue mayor, entre otros motivos por lo vivido el primer día con la funa", indicó el jefe comunal.

En este punto no hubo ninguna autocritica al mal cálculo hecho por el productor del evento, Victor Vargas Salgado, quien se equivoco en cerca de 40 millones al momento de visualizar la perdida ó inversión social que debía hacer el municipio con el dinero de todos los quillotanos. Sí se estimó 90 millones, ¿porqué se llegó a 138 millones?, ¿quién paga ese mal cálculo? ó ¿quién se hace responsable?. Cabe consignar además de esos 138 millones de pesos que tendrá que colocar el municipio Quillotano el Gobierno Regional desembolsó otros 50 millones que están considerados en los ingresos del evento, es decir 188 millones de fondos públicos en total.

El alcalde Mella sostuvo además que "para nosotros, el recurso que va a poner el municipio, que es un subisidio a la entrada, lo que permitió que niños y adultos mayores pudieran entrar por sólo $100 y con una entrada general de $3.000 y $5.000, para ver a grandes artistas que valen mucho más. Esto, que sé que van a interpretar como pérdida del municipio, para nosotros es inversión social. La alegría de la gente vale oro, la distracción de la gente vale oro y vale la pena esta inversión. Invertir en la felicidad de las personas jamás va a ser una pérdida".

CUESTIONAMIENTOS DE CONTRALORÍA

Pero Luis Mella no sólo aprovechó los micrófonos para hacer un balance respecto al plano económico de la Expo Quillota, sino que también abordó lo expuesto por la Contraloría Regional de Valparaíso, cuyo informe fue publicado por Puranoticia.cl, 24 horas antes que el alcalde saliera a dar explicaciones de lo sucedido en la Expo Feria 2020.

A modo de resumen, la entidad fiscalizadora determinó que no procedió que la Municipalidad de Quillota dejara sin efecto la adjudicación a la empresa ASG Producciones E.I.R.L., puesto que el hecho de que el contrato no se firmó en el plazo establecido tiene su causa en una omisión del propio municipio. Además, se cuestionó la adjudicación, vía trato directo, a la empresa Bizarro, sin adjudicar las causales para contratarlos bajo dicha modalidad. Tampoco se pudo advertir que la Municipalidad de Quillota haya aprobado, mediante un acto formal, las bases o términos de referencia que regularon los tratos dirtos aprobados.

Frente a estas duras acusaciones, el alcalde Luis Mella aseguró que "hay mucha confusión", ya que señaló que "la gente cree que Contraloría vino a fiscalizar la Expo Quillota y no, no falta un peso, no está en tela de juicio los ingresos y egresos". Además, sostuvo que "lo que llegó a conclusión Contraloría, que recién acabo de recibir el informe y que nos enteramos por la prensa y seguramente la prensa que publicó (en referencia a Puranoticia.cl) se enteró por quien denunció, por tanto queda claro que hay relación entre quien denunció y el medio que lo publicó y que lo publicó sin antes conocerlo nosotros".

Tras estos descargos, el jefe comunal explicó que "la denuncia que hace la productora es que hay algún grado de relación o colusión entre la Municipalidad y el reprsentante de artistas, Antonio Villablanca, cosa que entiendo que Contraloría... yo no lo he leído... (...) se desestimó la denuncia de la productora y lo que hizo público el mismo medio que quiso afectar nuestra transparencia con la que hemos actuado".

ANUNCIAN APELACIÓN

Pese a aferrarse a esa parte del informe, que también consigna Puranoticia.cl en la publicación realizada 24 horas antes, Mella también agregó a continuación que "lo que sí Contraloría plantea es que no está de acuerdo con la Municipalidad respecto a haber puesto término del contrato anticipadamente (con ASG Producciones) y haber contratado por trato directo a Bizarro. En esa parte, Contraloría le encuentra la razón al denunciante". Frente a ello, aseguró que "nosotros obviamente que vamos a apelar ante Contraloría, porque sentimos que en el mandato que tengo como Alcalde, de defender siempre los intereses de la Municipalidad y de la ciudad, la decision que tomarmos con el Concejo de poner término al contrato, fue la correcta", reafirmando así el propio alcalde Mella la veracidad de lo publicado por Puranoticia.cl.

Acerca del sumario que ordenó Contraloría, el jefe comunal quillotano sostuvo que "voy a apelar y si mantiene el reparo haré el sumario, y en él espero que concurran los testigos que tenemos sobre el mal funcionamiento de la productora. Por tanto, para aquellas personas que insisten en sembrar dudas sobre la honorabilidad de este Alcalde y los concejales, aquí estamos, dando la cara como siempre, contando todo lo que ha pasado, sin esconder nada".

Junto a reiterar que el documento de la entidad contralora le llegó recién este viernes 7, Mella indicó que "el pronunciamiento de Contraloría es por la acusación de una productora en quien confiamos, que no nos cumplió y es nuestra posición la que vamos a defender respecto a poner término al contrato. La denuncia apuntaba a acusarnos de que teníamos todo arreglado con el representante de artistas, pero la Contraloría desecha esa acusación porque no tiene antecedentes, pero dice que no hay argumentos suficientes para ponerle término al contrato".

Cabe consignar que la empresa ASG Prodeucciones también puede "apelar" al informe de Contraloría y entregar más antecedentes que acrediten la supuesta colusión en la contratación de artistas que fue desestimada en primera instancia por el organo contralor.

NO HABRÁ EXPO QUILLOTA EN OCTUBRE

Una de las interrogantes que se plantearon en la extensa conferencia de prensa del alcalde Mella tuvo relación al futuro de la Expo Quillota. Esto, considerando las opciones abiertas de que el evento pasase de octubre, mes en que tradicionalmente se realizaba la feria, al verano.

Al respecto, el jefe edilicio explicó que "este año es imposible que la Expo sea en octubre porque no hay fin de semana largo. El 31 de octubre es sábado y el 1 de noviembre es domingo. Nosotros siempre aprovechábamos ese feriado largo, pero éste no existe este año. Además, hay elecciones municipales antes y si se aprueba el "Sí" a la nueva Constitución se tendrían que nombrar a los constituuyenete".

Por lo tanto, dijo que "creemos que no es prudente hacerla en este mes de octubre. La idea es empezar a trabajar desde ya para la Expo del próximo año (2021), que sería en el verano y tomar todas las decisiones a partir de esta experiencia, con respecto a ajustar los montos y buscar más auspicios, para que el subsidio municipal pueda ser menor".

LO QUE NO QUEDÓ CLARO

En el punto egresos que mostró el Municipio se muestran 180 millones de pesos en el ítem contratación de artistas, ¿pero cuanto se pagó por cada uno?. El alcalde dejó de manifiesto en múltiples oportunidades que una de las razones de hacer esta "inversión social" es la oportunidad que tiene la gente más humilde de Quillota ver un evento de calidad a un costo tan bajo, cabe consignar que al menos tres artistas que estuvieron presentes en la Expo Quillota también estarán presentes en los próximos días en otros escenarios locales (Kramer, Denise Roseenthal y Jorge Alis estarán en Limache) con entrada liberada, evento también organizado por un municipio, lo que resta fuerza a su argumento de fondo de la "inversión social" con pérdidas en las arcas municipales, ¿quizás aquí pudo haber faltado gestión?.

Bajo este mismo tenor se desconoce el valor que costó el show de Alex Ubago, por ejemplo, de calidad internacional, en otras versiones de la Feria es justamente este el evento de mayor costo de los artistas contratados, en la versión anterior a esta Expo, el año 2018, el show internacional de Vicentico costó 82 millones novecientos quince mil pesos, casi el 50% del total del presupuesto de artistas, que este año alcanzó los 180 millones de pesos. Bajo esta consigna y atendiendo el contexto del estallido social, ¿era relevante un artista internacional?, cuando en verdad siempre se habló del apoyo a los microempresarios locales y a la diversión de la gente. De hecho el día domingo 02 cuando actuó Alex Ubago plato fuerte del evento y quizás el más caro de la plantilla de artistas solo compraron entradas un poco más de 10 mil personas, muy distinta a las 18 mil personas que lo hicieron el sábado con Cachureos y Jorge Alis que claramente debieron haber costado mucho menos que el artista español. ¿Es otro mal cálculo de la producción?.

Otra de las dudas que no dijo el alcalde es como va a pagar esos 138 millones de pesos de "inversión social" realizada en la Expo, sobre todo considerando que en su última cuenta pública mostró un déficit financiero de cerca de 1,200 millones de pesos, ¿qué obras se dejarán de hacer en la ciudad para financiar el déficit dejado en el evento?.

Son todas preguntas que esperamos puedan ser respondidas cuando el Alcalde Luis Mella acceda a la entrevista que como Puranoticia.cl le estamos pidiendo desde agosto del 2019 para hablar estos puntos y otros que afectan a Quillota, sobre todo porque los medios locales presentes hoy en la conferencia de prensa simplemente "no hiceron preguntas".

