Percy Marín descarta tener militancia suspendida en RN y asegura que acusaciones son "producto del éxito que hemos tenido en política"

Consejero regional de Valparaíso señaló de Contraloría que "se ha transformado en un brazo muy utilizado para venganzas políticas" y que "está prácticamente secuestrada por la izquierda".

Luego que se confirmara que el Tribunal Regional de Renovación Nacional (RN) en Valparaíso ordenara la suspensión de la militancia en el partido del consejero regional (core) Percy Marín, la autoridad descartó que esta información sea veraz, asegurando que es el Tribunal Supremo quien debe tomar esta determinación.

En conversación con Puranoticia.cl, el core Marín explicó que "el Tribunal Regional no tiene atribuciones para aquello" y que sólo "está notificando de una denuncia que me hace un grupo de militantes del partido", acción que calificó como "una acusación extremadamente tendenciosa de un grupo de militantes muy cercanos entre sí".

En base a esta acusación, el esposo de la diputada Camila Flores (RN) explicó que ésta se lleva a cabo "producto del éxito que hemos tenido en política y buscan, a través de este mecanismo, poder enlodar mi imagen pública personal y el trabajo que hacemos en equipo en Renovación Nacional".

El miembro fundador e integrante de la comisión política de RN reiteró que "lo que se está haciendo es la notificación correspondiente, donde hago los descargos, pero naturalmente que esas acciones las tengo que hacer ante el Tribunal Supremo, no ante el Tribunal Regional".

"CONTRALORÍA SECUESTRADA POR LA IZQUIERDA"

Consultado por las denuncias presentadas por sus correligionarios, Percy Marín sostuvo que "esto, lamentablemente, tiene mucho de tendencioso", y apuntó sus dardos, también, hacia la Contraloría, ente del que dijo que "se ha transformado en un brazo muy utilizado para venganzas políticas, más aún que la Contraloría está practicamente secuestrada por la izquierda, así que no me sorprende ningún pronunciamiento de Contraloría".

No obstante a aquello, aseguró que ha entregado todos los antecedentes al órgano fiscalizador y que, más allá de que considere que el caso aún está abierto, manifestó que "Contraloría no ha logrado determinar ni ha hecho pronunciamientos. Sólo en base a un 'yo creo', a un 'yo pienso', está tomando una decisión, ni siquiera teniendo a mano conceptos como la buena fe, que es la base de criterios de un órgano contralor".

"Hoy Contraloría dice que no logra determinar los hechos que ellos mismos imputan. No tienen nada más que hacer, pero así y todo he tomado todas las cauciones y elementos que juegan a mi favor para preservar mi honor e imagen pública. Yo no voy a aceptar, estoy muy cansado de que se enlode mi imagen pública, no aceptaré que sigan haciendo lo mismo, a propósito de venganzas y rencillas de tipo personal", añadió Percy Marín en diálogo con este medio.

ACCIONES LEGALES CONTRA DENUNCIANTES

Acerca de la denuncia presentada por militantes de Renovación Nacional en su contra, el consejero regional señaló que con esta acción "están buscando, sin ver el escrito, ir mucho más allá".

En ese sentido, junto a reiterar que se trata de "imputaciones falsas", el esposo de Camila Flores adelantó que "me reservo el derecho, una vez terminado esto o en forma paralela, iniciar acciones contra los que están imputando una cantidad de hechos falsos, que sólo enuncian, pero obviamente generan daño de ser presentado".

"Yo tengo una credibilidad importante en RN. Soy el miembro de la comisión política más votado a nivel nacional, soy una persona que ha sido toda la vida de RN, no me he cambiado de partido como muchos. Soy un militante que ha hecho el servicio militar, que ha trabajado desde la juventud del partido, que he dedicado gran parte de mi vida al servicio público, con trasnparencia, con mucha vocación de servicio y defendiendo valores y principios", agregó.

APUNTA AL CORE CHAHUÁN

Conocidas son al interior del Consejo Regional de Valparaíso las diferencias entre el core Roberto Chahuán (ex RN) y Percy Marín (RN con militancia suspendida), las que se deberían -según cuentan fuentes del Core a Puranoticia.cl- a disputas territoriales y políticas, a las que se suman las diferencias entre la diputado Luis Pardo, cercano Chahuán; y la diputada Camila Flores, esposa de Marín.

En ese sentido, el core Marín indicó que "obviamente que hay personas que cuando uno tiene éxito no le gusta. Lo vemos muy de cerca cuando vemos quienes firman esta denuncia, principalmente el consejero Chahuán. Todos sabemos que él aspiraba a muchas más cosas dentro del Core, pero ninguna pudo ser porque las cosas se ganan por voto popular y en las negociaciones, dentro de los conglomerados, se busca elegir a sus mejores personas".

Por último, Percy Marín concluyó diciendo que "yo no voy a enlodar la imagen de nadie, pero sí es muy curioso quiénes son los que firman esta acusación infundada. Sólo lo hacen para generar daño".

