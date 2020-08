PDI tras hallazgo del cuerpo de Ámbar: "Tenemos la evidencia necesaria para que el hecho no quede impune"

"Debemos comunicar que logramos la ubicación de su cadáver y la detención de la pareja de su madre", señaló el prefecto Ortiz, de la Brigada de Homicidios de la PDI Chile.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del prefecto Juan Carlos Ortiz, jefe nacional de la Brigada de Homicidios (BH), dio cuenta del procedimiento que llevó a cabo la institución, el cual terminó con el hallazgo del cuerpo de Ámbar, adolescente de 16 años, de quien se desconocía su paradero desde el pasado miércoles 29 de julio cuando salió de la casa que habitaba rumbo a la de su madre, a buscar el dinero de la pensión de alimentos que su padre mes a mes le transfería.

En ese sentido, el oficial policial, desde la misma calle Covadonga, lugar donde tenía su domicilio Hugo Bustamante, detenido como responsable del homicidio calificado de la menor, indicó que "de hace seis días que nos encontramos en un trabajo muy largo, acusioso, tratando de ubicar a Ámbar".

"Lamentablemente, debemos comunicar que tras ese trabajo criminalístico, con empadronamienmto de entrevistas, logramos la ubicación de su cadáver y la detención de la pareja de su madre, el cual, si bien, se acogió a su derecho a guardar silencio, tenemos la evidencia necesaria para que el hecho no quede impune, porque no puede quedar impune en Chile", añadió el prefecto Ortiz.

Bajo este contexto, hizo un llamado a la comunidad, a la sociedad, a que "confíen en la PDI, que denuncien, donde se abocarán todos los esfuerzos para que hechos como éste no queden impune".

El oficial fue consultado también -por un periodista de matinal- acerca las condiciones en que el cuerpo fue encontrado. Al respecto, el prefecto Ortiz descartó responder a esta solicitud, y en su lugar dijo que "la PDI trabaja de manera silente para tener resultados, con seis días de búsqueda, seis días con un grupo multidisciplinario, con los mejores detectives de la región de Valparaíso y de la región Metropolitana, donde trabajan peritos del laboratorio de criminalística, para obtener las pruebas necesarias y estar a la altura de los altos estándares de los tribunales de justicia, donde esperamos obtener resultados".

Respecto de las características del lugar donde fue encontrado el cadáver, Ortiz dijo que "por beneficio del éxito de la investigación, por respeto de la familia, me abstendré de dar detalles, pero puedo decir que no vamos a descansar, que la evidencia ratifica conforme a las características del cuerpo, que corresponde al cuerpo de Ámbar. No obstante, la certeza la tendremos con la prueba científica de la muestra de ADN".

