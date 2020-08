Patricio González, el "gran detonante" de la destitución del Alcalde de San Felipe, renuncia a su cargo de Administrador Municipal

Salida habría sido solicitada por el propio Patricio Freire, sin embargo, a juicio del concejal Christian Beals, ésta se llevó a cabo sólo luego que él la solicitara en sesión del Concejo Municipal.

Como si se tratara de un guión sacado de alguna teleserie, la Municipalidad de San Felipe vivió un nuevo episodio enmarcado en el proceso de remoción del alcalde Patricio Freire por notable abandono de deberes y falta a la probidad. Y es que a casi dos años de la votación en la que se le pidió la renuncia a Patricio González como administrador municipal -acción que fue el gran detonante de la destitución del jefe comunal- finalmente el funcionario renunció a su puesto.

Todo se remonta al 20 de febrero de 2018 cuando, a raíz de una serie de irregularidades -que ya pasaremos a detallar- el Concejo Municipal, por votación de cuatro contra dos, decidió la destitución de González. No obstante, el alcalde Patricio Freire se opuso a ejecutar esta medida y recurrió a Contraloría por considerar que no se cumplió el quórum.

Bajo este contexto, el ente fiscalizador determina que la votación era ilegal, pues se necesitaban de cinco votos del Concejo (incluido el Alcalde) para poder hacerla efectiva. Tomando esta determinación de Contraloría, se acude a la Corte de Apelaciones, que también le da el favor al alcalde Patricio Freire. Por último, se llega a la Corte Suprema, que el 4 de diciembre de 2018 revierte lo expresado por los dos organismos previos; vale decir, la votación sí era legal.

A casi dos años de este fallo del máximo tribunal del país, y con la destitución de Patricio Freire como Alcalde de San Felipe a cuestas, finalmente se llevó a cabo la salida de Patricio González, la que, de manera oficial, se hizo efectiva luego que el pasado 12 de agosto se la solicitara el propio Freire. Sin embargo, según indicó a Puranoticia.cl el concejal Christian Beals, principal promotor de la remoción del jefe comunal, ésta sólo se materializó luego que así lo solicitará ante el Concejo.

"Solicité el martes (18 de agosto) la destitución de Patricio González, porque mi impresión es que no quería irse. Patricio Freire dice que le pidió la renuncia antes de irse, pero es raro porque seis días después, a raíz de mi solicitud, el nuevo alcalde designado, Claudio Paredes, le pide la renuncia y se va el administrador. Yo la solicité en el Concejo, si no habría seguido exactamente igual. Freire dice que le pidió la renuncia el jueves pasado, pero pasaron seis días, y es porque no quería irse nomás", señaló el edil, ex UDI.

LOS MOTIVOS DE SU "RENUNCIA"

Acerca de los motivos que tuvieron cuatro de los seis concejales para votar, aquel 20 de febrero de 2018, por la salida del Administrador Municipal, está principalmente la deuda de seis meses por concepto de imposiciones a los profesores de la comuna. Cabe recordar que la ley indica que los alcaldes caen en la figura de "abandono de deberes" cuando se retrasa hasta tres meses el pago de imposiciones, razón por la que la responsabilidad de lo ocurrido la atribuyeron directamente en la persona de Patricio González, al ser la máxima figura entre el jefe comunal y los funcionarios municipales.

Una segunda situación dice relación con un proyecto de $1.000 millones que firma en favor de la empresa Citeluz, con el objetivo de instalar luminaria led en la comuna. El problema aquí radica en que la ley señala que una empresa que postula a un trabajo con una municipalidad no debe tener obras pendientes, como era el caso de esta compañía. Este retraso se origina a raíz de los 150 días que le dieron a Citeluz para realizar mantención y reparación del alumbrado, en un antiguo proyecto del ex alcalde Jaime Amar, y que finalmente demoró tres años y medio en llevarse a cabo. La irregularidad que habría cometido Patricio González dice relación con firmar un documento que indica que la compañía no tiene trabajos pendientes. El resultado de esto fue la asignación, vía trato directo, en favor de la empresa.

Otro hecho denunciado en contra del hoy ex Administrador Municipal de San Felipe habla de atribuciones que se tomó y que no le pertenecen a su cargo: "La empresa de parquímetros debía $62 millones, cuatro cuotas impagas, y él otorgó facilidades de pago sin consultar al Concejo. El administrador debe consultar cualquier transacción cuando supera los $15 millones. Hay que pensar que el administrador es un cargo designado por el alcalde, no es un funcionario de carrera ni elegido por elección popular. Es una situación rara que no comparto, porque cuando se va el alcalde queda como subrogante el administrador y no un funcionario de carrera como correspondería", explicó el concejal Beals.

Patricio González también habría otorgado $4,9 millones a la asociación de asistentes de profesores, pese a que el Concejo Municipal se opuso a este pago, ya que el organismo habría falsificado una boleta de $20.000, poniéndole un cero más, vale decir $200.000. Por ello, los ediles rechazaron el pago hasta que no se regularizara tal situación. "Mientras no regularizaran esa situación no se podía pagar, pero igual él pagó esa plata", advirtió el ex UDI.

GONZÁLEZ ACUSA "PERSECUCIÓN POLÍTICA"

Puranoticia.cl intentó comunicarse con el renunciado Administrador Municipal de San Felipe, sin embargo, no contestó las llamadas. No obstante, en declaraciones consignadas por el portal VTV, Patricio González explicó que "Patricio Freire, antes de dejar la Alcaldía, el 12 de agosto me solicitó de forma privada que presentara mi renuncia a la Administración, como un método de ir arreglando las cosas que llevaron a sancionarlo por el Tribunal Electoral Regional".

"Esto es una persecución política que se viene desarrollando desde hace ya dos años cuando el Concejo Municipal, por mayoría de votos, solicitó mi renuncia al Alcalde en ese entonces. Creemos que hay intereses de por medio, pero eso sólo lo sabremos al pasar de los días", concluyó el renunciado González.

Al respecto, el concejal Christian Beals cerró diciendo que "se me acusa de persecución política. ¿Esto es política? No, esto es transparencia, es mi cargo. Mi cargo como Concejal lo he realizado para fiscalizar, he tenido que ir dos o tres veces sobre recursos legales que ha presentado la municipalidad, pero bueno... este es el resultado".

