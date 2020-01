Parlamentarios de oposición piden la renuncia del Intendente de Valparaíso por "mala gestión"

El reclamo se debe a que Jorge Martínez no habría sabido solucionar las diversas problemáticas que afectan a la región.

Parlamentarios de la región de Valparaíso solicitaron la renuncia del intendente Jorge Martínez, acusado de mala gestión e "incapacidad para mantener el orden público".

El diputado Marcelo Schilling (PS), detalló una serie de elementos considerados para solicitar la dimisión de la autoridad, entre ellas, "el Hospital Van Buren, carece de financiamiento y ha existido poca sinceridad del Ministro de Salud para dar explicaciones al respecto. Qué ha hecho el Intendente Martínez que es el coordinador de la administración pública en el territorio?, nada".

Además, cuestionó la medidas tomadas por Martínez para proteger la ciudad frente a los incendios, "obligando a la construcción de corta fuegos en campos de plantaciones de pinos, nada", apuntó.

"¿Qué ha hecho Martínez frente al frenazo económico de la V Región que es anterior al estallido social?, nada. Por todas estas razones y otras más, como la ineptitud con la que ha manejado la gestión del Gobierno Regional, creemos que es conveniente que el Intendente Martínez de un paso al lado y deje el lugar a una persona que cuente con mas energía, ganas y talento, para hacer las cosas que tanto necesita nuestra región", añadió.

El legislador PS agregó que "no profundizaré en el tema de la sequía, donde prácticamente está frenada toda inversión de construcción de nuevas cooperativas de agua potable y de mejoramiento de captaciones de agua y de distribución de las ya existentes. De manera que el Intendente Martínez no tiene un problema puntual, sino general en su gestión. Por lo tanto, hágale un favor a la V Región y, por favor, renuncie a su cargo".

En tanto, la diputada Carolina Marzán (PPD), señaló "Valparaíso es la segunda región con más lesionados después del estallido social en nuestro país, lo que da cuenta de la grave vulneración de los derechos humanos en Chile. Recordemos que el Intendente Martínez atribuyó al polen las consecuencias de la grave contaminación en Quintero y Puchuncaví. Entonces, creemos que ha sido una gestión débil, discriminatoria y frágil"

La diputada Camila Rojas (Comunes) dijo que "exigimos la renuncia del intendente Martínez, entre otras cosas, por las graves violaciones a los DD.HH que se han producido en la Región. Si bien es la estructura de Gobierno Interior, en general, la que está en entredicho durante la presente movilización social, ha habido territorios en específico en que la policía ha contribuido a través de una represión brutal, al agravamiento de la situación. Santiago y Valparaíso son dos casos paradigmáticos, cuyos costos a nivel humano, de atropello de los derechos humanos, son irreversibles"

A su vez, el diputado Rodrigo González (PPD), afirmó que "el Intendente Martínez está en déficit y en deuda, ha sido especialmente inclemente con la familia de Matías Orellana, joven que ha perdido su globo ocular y está en grave estado en el hospital Van Buren, quienes le solicitaron especialmente que presentara una querella por el delito flagrante que se produjo".

El diputado Diego Ibáñez, (Convergencia Social) dijo "creo que los tiempos mejores para Valparaíso no llegaron, él es el representante del Presidente Piñera en nuestra región, una región que tiene una crisis profunda en materia de cesantía, reactivación económica, inversión, e infraestructura para palear el grave déficit hídrico que afecta a la zona del interior (...) No ha habido una voluntad política sustantiva de este intendente de tirar para arriba nuestra región. Si Martínez no renuncia, estamos juntando antecedentes para la presentación eventual de una Acusación Constitucional"

Por su parte, el diputado Víctor Torres (DC), planteó que "se ha llegado a un punto, en el que todos los parlamentarios de la oposición de la región, hemos concluido que hay un límite y que ese límite se ha traspasado. En este caso, el intendente Martínez ha tenido un desempeño deficiente, en diversos ámbitos, no solo en el ámbito de los Derechos Humanos". A lo anterior, agregó: "Tampoco ha sabido enfrentar el estallido social, porque ha habido una lentitud enorme en responder a las demandas que han hecho, por ejemplo, los pequeños comerciantes de las comunas de Valparaíso y San Antonio. Sabemos de la afectación que esto tiene, y el impacto desde el punto de vista de la empleabilidad"

